Сочинение «Божественная комедия» Данте – художественные особенности

Поэму «Божественная комедия» можно назвать гениальным произведением, вершиной творчества Данте Алигьери. Оно вобрало в себя множество характерных литературных черт средневековья и эпохи Возрождения. Поэма стала достаточно уникальной в своем жанре и в отношении сюжета, а также в отношении композиции. Поэт назвал свое произведение просто «Комедия». «Божественная» было добавлено литературными критиками немного позже – это стало выражением исключительного поэтического совершенства. Для Данте было важным написать комедию, которая соединила бы в себе обыденное и возвышенное. Комедия должна была стать поучением и оставаться чем-то личным, отражением душевных порывов автора. Данте достиг всех целей, которых хотел достичь. Его «Комедия» стала настоящей революцией в литературе и культуре.

Самое большое открытие Данте – был предмет изображения человеческих страстей и использование образов и сюжетов загробного мира. Основой его произведения стали средневековые и античные источники. В этих источниках были повествования о скитаниях человека по миру загробному. Но в отличие от средневековых источников, которые обещали людям счастье после смерти, Данте предлагал людям избавиться от грехов еще в земной жизни. Он показывал страдания, которые терзали грешников в аду, таким образом, он пытается заставить людей избавляться от грехов и ответить за свои поступки, чтобы не избавиться от мучений, которые их ожидают.

«Божественную комедию» Данте можно сравнить с «Энеидой» Вергилия у них есть много одинаковых черт. Поэма состоит из трех частей. Каждая их них делится на 33 песни. Именно в этом мы видим проявление христианских мотивов. В поэме мы можем встретить упоминание слова «звезда», в христианстве – символ Иисуса Христа, а также мы можем встретить и упоминание имени Христа, но это только в таких частях как «Чистилище» и «Рай». Но религиозная символика не самое главное в поэме.

Мастерство и своеобразие Данте мы можем увидеть в созданных им образах, которые отличаются яркой индивидуальностью, яркостью и четкой нравственной идеей. Его персонажи конкретные люди, которые обладают определенными чертами. «Божественная комедия» была построена на методе романа приключением, действие романа происходит в неведомых для нас странах. Она изображает места, где происходит действие в подробностях.

Данте имеет насыщенный и эмоциональный язык. В поэме мы можем чаще всего наблюдать мужественный и сильный, энергичный слог. Для автора мало грубоватых выражений, так как считает стих недостаточно «хриплым и скрипучим, так как требует зловещее жерло, куда спадают все другие». Язык поэмы народный и привычный для обычного человека. Автор использовал такой прием, для того, чтобы поэму могли понимать простые люди, и круг читателей был достаточно широк.

Поэма и до сегодняшнего дня не может не удивлять. Для любого человека невозможно остаться равнодушным, с комедией можно спорить, осуждать ее.

На протяжении всего сборника мы можем увидеть проходящий образ возлюбленной поэта – это темноволосая красавица, которая обладает жестокостью и вероломством, она заставляет автора, то радоваться, то грустить. Чувства, которые поэт передает, достаточно реалистичные:

Ее глаза на звезды не похожи,

Нельзя уста кораллами назвать,

Не белоснежна плеч открытых кожа,

И черной проволокой вьется прядь. . .