Сочинение «Божественная комедия» Данте — отражение представлений писателя о мире

Что зрел — все расскажу,

И повесть не напрасна.

Данте

Он зрел картины Божьего суда,

Он побывал в чистилище и, зная

Дорогу в рай, достиг при этом рая,

Чтоб молвить правду, воротясь сюда. . .

Так сказал о гениальном Данте Алигьери другой величайший человек эпохи Ренессанса — поэт, живописец, скульптор, инженер и архитектор Микеланджело Буонарроти. Точнее, сказал о первостепенном труде жизни знаменитого соотечественника, оказавшем влияние на развитие искусства Возрождения в целом, — о несравненной «Божественной комедии».

Поэма была задумана как своеобразное «видение», некий рассказ-путешествие по загробному потустороннему миру: Ад — Чистилище — Рай. Основой повествования стали скорее не религиозные представления верующего католика Алигьери о строении Вселенной, а его предположение о том, что Земля является неподвижным центром мира, внутри которого помещен ад. Произведение представляет собой отражение мировоззрения поэта, его, политических взглядов, симпатий и моральных принципов.

Особенно показательной выступает первая часть бессмертной поэмы — «Ад». Строение подземного царства в виде воронки, разделенной на девять бесконечных кругов тяжелых наказаний и возмездий, – имеет, несомненно, глубоко философский и символический смысл.

Первый круг описанного ада — Лимб – обитель душ безгрешных, но некрещеных людей. Данте населяет «свой» Лимб горячо любимыми античными поэтами и их литературными героями. Так, здесь обитает его мудрый проводник по Аду и, в дальнейшем, Чистилищу известный римский поэт Вергилий, который олицетворяет в поэме сосредоточие земного разума.

Прибытие в Лимб выступает чем-то вроде прихода в мир мечты. Обожаемые герои античности радо принимают Данте в свой привилегированный круг, и он гордится предоставленной честью.

Во втором кругу Ада вынуждены томится души тех людей, «кого земная плоть звала», и кто несет справедливую кару за свою греховную любовь. Читатель встретит на страницах повествования и «грешную блудницу» своего времени Клеопатру, и ассирийскую развратницу-царицу Семирамиду, и Елену Прекрасную, которые погубили души из-за жажды наслаждений. Также, в вечном вихре мучений кружатся двое — Франческа и Паоло. Но поэт, выслушав их историю, оправдывает Франческу, которая изменила нелюбимому мужу и сочувствует паре. Страдания влюбленных грешников, которые остались вместе и в аду, глубоко потрясли Данте и он лишился чувств.

Данте признает и право человека на всестороннее познание окружающего его мира. Уважение в нем вызвали мужество и любознательность Одиссея, дерзнувшего заглянуть за пределы всеобщего, дозволенного, вопреки богам. Поэт призывает земные чувства отдать «постиженью новизны», дабы «увидеть мир безлюдный».

Различие грехов и соответственная мера наказаний, которые совершившие их терпят в Аду, дают потомкам представление о личных взглядах Данте, его представлении о Добре и Зле.

Поэт нетерпим ко всякого рода обману: он помещает души ложных прорицателей, фальшивомонетчиков, льстецов в страшные рвы-пазухи предпоследнего восьмого круга. Радея за чистоту церкви, он водворяет в специальный ров гнусных корыстолюбцев из числа высших церковных чинов и самого папу — за продажу индульгенций и рангов священнослужителям, за обман доверчивых человеческих душ.

Великий русский поэт А. С. Пушкин отметил, что составление единого плана ««Ада» есть уже плод высокого гения».

На самую большую муку Данте Алигьери обрекает изменников, «поселяя» их в ледяном болоте. Трое самых отъявленных: предавший Христа Иуда, убийца Цезаря Брут и подлый Кассий — размещены в пасти самого исчадия – Люцифера, как мерзкие предатели собственных благодетелей.

Чистилище изображено в виде семиступенного холма добродетели. С каждой новой ступенью со лба поднимающегося смывается позорная печать греха.

Проводником по Раю для Данте становится Беатриче — неизменный адресат его сонетов, идеал женщины для поэта. Она символизирует разум Божественный. Ее образ – воплощение абстрактной любви, способной двигать «Солнце и светила».

Таким образом, в своей поэме Данте обличает пороки и вершит суд над ними, возвеличивает любовь, одобряет деяния людей во имя познания и свободы.

В. Г. Белинский утверждал, что «Божественная комедия» являет собой «истинную «Илиаду» средних веков» и выражает «всю глубину духовной жизни своего времени в свойственных этой жизни и этому времени формах».