Сочинение Божественная комедия Поэма (1307—1321)

Я – Данте Алигьери, заблудился на полдороге своей жизни в дремучем лесу. Меня одолевает страх, вокруг воют дикие звери. Окружают, словно пороки, преследовавшие меня ранее… И вот появляется призрак, тень любимого мною античного слагателя Вергилия. Я прошу его о помощи. Мудрец предлагает забрать меня в странствие по загробному миру, где можно увидеть своими глазами Ад, Чистилище и Рай. Я, безусловно, рад следовать за ним.

Но, оробев внезапно, и растерявшись, я вопросил: по силам мне ли столь трудное путешествие? Вергилий веско укорил меня, сказав, что сама Беатриче (упокоившаяся любовь всей моей жизни) спускалась к нему из Рая в Ад с просьбой стать моим проводником в странствии по загробью. Это убедило меня, колебаться нельзя, необходима решимость. Я готов! Веди меня, наставник и учитель!

Над вратами Ада нас встречает надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Мы вступили. Тут, прямо у входа, стонут души «ничтожных», тех, кто бездарно прожив, не творил ни добра, ни зла. Впереди река Ахерон. Через нее Харон переправляет мертвецов на лодке. Нам — с ними. «Но ведь ты не мертвец!» — кричит разгневанный Харон, но Вергилий его усмиряет. Поплыли. Вдали слышится грохот, сверкает пламя, дует ветер. Впечатленный, я лишился чувств. . .

Первым кругом Ада является Лимб. Здесь томятся несчастные души некрещеных новорожденных и язычников — мудрецов, воителей, поэтов. Они не отбывают муки, а только скорбят, поскольку им как нехристианам не предоставлено место в Раю. Мы с моим проводником примыкаем к кругу великих поэтов древности, во главе с Гомером. Степенно проходимся с ними, беседуя о не земном, возвышенном.

У нисхождения на второй круг несет дозор демон Минос, определяющий, какого грешника на какие испытания надлежит низвергнуть. Он реагирует на меня, как и Харон, но Вергилий и для него находит слова. Мы лицезреем, проносимые адским вихрем обреченные души сладострастниц. В компании с самой Клеопатрой, Семирамидой и Еленой Прекрасной, летит Франческа, и тут неразлучная со своим земным любовником. Обжигающая страсть привела их к гибели. Искренне и глубоко им сострадая, я вновь лишился чувств.

На третьем круге свирепствует пес Цербер. Он было залаял на нас, но Вергилий бесстрашно усмирил и его. Вокруг валяются в грязи, давимые тяжелым ливнем, души чревоугодников. Меж них и мой земляк из Флоренции Чакко. Затронув тему о судьбе родного города, на прощание Чакко просит меня напомнить живым людям о нем, по возвращении на землю.

Демон, который охраняет четвертый круг, где караются расточители и скряги (в том числе и множество духовных лиц — кардиналы и даже папы), — Плутос. Он тоже пропускает нас под натиском увещеваний Вергилия.

Спустившись на пятый круг, где маются в трясинах Стигийской низины ленивые и гневные, мы подошли к таинственной башне. Это скорее даже крепость, окруженная широким водоемом. Переправщик в челне — демон Флегий, берет нас к себе лишь после очередной перебранки. Какой-то отчаявшийся грешник пытается уцепиться за борт… Перед взором вырастает адский город Дит. Войти в него нам мешает мерзкая нечисть. Вергилий, оставив меня одного, идет узнать, в чем дело, и возвращается озабоченным, но обнадеженный. Внезапно пред нами, угрожая, предстают адские фурии. На помощь приходит небесный посланник, который и обуздывает их злобу.

Мы входим в мистический Дит. Повсеместно объятые пламенем тяжелые гробницы, из глубин которых доносятся леденящие стоны еретиков. Мы пробираемся по узкой тропе между гробницами. Вдруг, из одной из них вырастает могучая фигура Фарината – он и мои предки противостояли в политической борьбе.

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