Сочинение «Боль о человеке» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»

Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком.

Ф. М. Достоевский



В романе Достоевского “Преступление и наказание” впервые со всей очевидностью встала проблема самостоятельного создания новых духовно-этических ценностей. Ведь писатель работал над ним в условиях трудной жизни конца 60-х годов, когда не только не сгладились, но еще более обострились все противоречия. Половинчатая крестьянская реформа ввергла страну в мучительное состояние двойного социального кризиса. Нарастал распад вековых духовных ценностей, смешались представления о добре и зле, циничный собственник стал героем современности. В атмосфере идейного бездорожья и социальной расшатанности появляются первые симптомы новой общественной болезни. Достоевский был одним из первых писателей, кто поставил ей точный социальный диагноз и вынес суровый нравственный приговор. В этой связи его можно считать самым жестоким художником XIX века. Он обнажил такую жестокую правду жизни, показал такие человеческие страдания, которые трудно вынести. Но он был одержим огромной любовью к людям и не хотел закрывать глаза на горькую действительность, он считал себя ответственным за то, чтобы открыть глаза людям, заставить их искать пути избавления от страданий и социальной несправедливости. “Во всех произведениях Достоевского мы находим одну общую черту — это боль о человеке, который признает себя не в силах или не вправе быть человеком настоящим” (Добролюбов).

Достоевский в своем творчестве продолжает тему “малень- кого человека”, поднятую в русской литературе Пушкиным и Гоголем. Его герои — это “униженные и оскорбленные”, это “маленькие люди” в большом мире социальной несправедливости. И именно в изображении таких людей проявляется “боль о человеке” Достоевского.

“Боль о человеке” — это основное чувство писателя, протестующего против социальных устоев жизни, против положе-ния, “когда человеку некуда идти”, когда человек задавлен бедностью и нищетой. Жизненные условия, в которых находятся герои романа, ужасны. Духота петербургских трущоб — частица общей безысходной атмосферы произведения. Теснота, удушливая скученность людей, ютящихся на аршине пространства, усугубляется духовным одиночеством человека в толпе. Люди относятся друг к другу с недоверием, с подозрением; их объединяет лишь любопытство к несчастьям ближних.

И в этих условиях развивается личное сознание и отрицание нравственных идей и законов масс. Человек как личность всегда в этом состоянии становится во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс. Это “распадение масс на личности-” с точки зрения нравственной и психологической — состояние болезненное.

В такой атмосфере развертывается потрясающая драма жизни “униженных и оскорбленных”, жизни на каких-то позорных для человека условиях. И эта жизнь ставит героев в такие тупики, когда “безнравственным” становится само неукоснительное требование нравственности. Так, добро Сонечки по отношению к ближним требует зла по отношению к себе. Родная сестра Раскольникова Дуня готова выйти за циничного дельца Лужина только для того, чтобы помочь брату, дать ему возможность закончить университет.

Бесчеловечная теория “крови по совести” тесно связана с “наполеоновской идеей” Раскольникова. Герой хочет проверить: “необыкновенный” ли он человек, способный на миропотрясение, или “тварь дрожащая”, как те, кого он ненавидит и презирает?

В разоблачении крайнего индивидуализма, античеловеческого мифа о “сверхчеловеке” проявляется гуманизм Достоевского. И здесь напрашивается первый вывод, к которому нас приводит великий писатель-гуманист: “Исправьте общество, и болезней не будет”.

С первых минут совершения преступления внешне стройная теория Раскольникова разрушается. Его “арифметике” противостоит высшая математика жизни: одно рассчитанное убийство влечет за собой другое, третье. Неостановимо.

Достоевский пытается предупредить нас об опасности раскольниковской теории, говорит, что она может оправдать насилие и море крови, окажись в руках фанатика, одержимого не только идеей, но и властью над судьбами людей.

Почему каждый человек имеет право на жизнь? Таков закон человеческой совести. Раскольников нарушил его и пал. И так должен пасть каждый, кто нарушает закон человеческой совести. Поэтому личность человека священна и неприкосновенна, и в этом отношении все люди равны.

На тех страницах романа, где Достоевский предупреждает об опасности такой теории, звучит уже “боль о человечестве”.

Мы чувствуем “боль о человеке” и тогда, когда он рассуждает б роли благодеяний, религии и смирения. Раскольников попирает святое. Он посягает на человека. В древней книге было записано: “Не убий”. Это заповедь человечества, аксиома, принимаемая без доказательства. Раскольников дерзнул усомниться в этом. И писатель показывает, как за этим невероятным сомнением следует тьма других. Всем ходом романа Достоевский доказывает: человек, преступивший заповедь Бога, совершивший насилие, теряет собственную душу, перестает ощущать жизнь. И судить Раскольникова может только Сонечка Мармеладова с ее действенной заботой о ближних.

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