Сочинение Боль за человека или насмешка над ним? (по повести Н.В. Гоголя «Шинель»)

Тема «маленького человека» традиционна для русской литературы 19 века. Русские художники слова решали ее в гуманистическом ключе, призывая к сочувствию и состраданию.

Первым писателем, затронувшим и развившим эту тему, считается А. С. Пушкин. Именно с его «Повестей Белкина» начинает свою родословную в русской литературе «маленький человек» и намечается принципиально новый, реалистический, подход к изображению «простого» героя.

У Самсона Вырина, героя повести «Станционный смотритель», чиновника самого низшего, четырнадцатого класса, есть единственная радость в жизни – красавица дочка Дуня. Самим своим присутствием в доме старика-отца скрашивает она и каторжный труд станционного смотрителя, и убогость существования на маленькой почтовой станции, затерявшейся в бескрайних просторах России: ««Дочка-с, - отвечал он с видом довольного самолюбия, - да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать».

Но богатый ротмистр Минский тайно увозит Дуню, оставляя Вырина в растерянности и горе: «Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик». Герой выпрашивает отпуск и пешком отправляется в Петербург выручать дочку, ибо считает, что у Минского Дуне грозит гибель. Но все попытки бороться с власть имущими оказываются безрезультатными: «Чего тебе надобно? - сказал он ему, стиснув зубы, - что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» и сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу».

Возвратившись домой, бесправный и униженный, смотритель умирает в нищете и одиночестве.

Сострадание к герою - определяющий мотив всей повести. Именно в этом ключе описана встреча рассказчика с Выриным, именно это определяет эмоционально-сочувственную окраску всех деталей текста («бедный» смотритель, «добрый» смотритель и т. д. ).

Повесть Н. В. Гоголя «Шинель» преемственно связана с повестью Пушкина, написанной десятилетием раньше. Но, раскрывая трагедию «маленького человека», Гоголь внес в свою повесть одну очень важную черту. В «Станционном смотрителе» есть такое место: «Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться». Он решил отступиться, так как, по-видимому, понимал, что жалобы и хлопоты все равно ни к чему не приведут.

То, на что Пушкин только намекнул, Гоголь в «Шинели» показал воочию, проведя своего героя через мытарства и бюрократическую волокиту. Он словно столкнул маленького человека Акакия Акакиевича Башмачкина с государственной машиной и показал, насколько она враждебна его интересам. Таким образом, у Гоголя сильнее, чем у Пушкина, звучат общественные, социальные мотивы.

Что же собой представляет «маленький человек», по Гоголю? У него речь идет о человеке, маленьком в социальном плане, ибо он не богат, не имеет голоса в обществе, ничем не примечателен: «Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник…» Гоголевский Башмачкин всего лишь мелкий чиновник с мизерной зарплатой.

Но «маленьким» этот человек является еще и потому, что его внутренний мир очень ограничен. Акакий Акакиевич старателен и исполнителен, но при этом он даже не задумывается над тем, что делает. Кроме того, Башмачкин так разуверился в себе, что даже не пытается измениться, совершенствоваться. Он лишь снова и снова повторяет: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь».

Единственным смыслом жизни героя становится сбор денег на покупку шинели. Он безумно счастлив от одной только мысли об исполнении этого желания: «С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним».

Неудивительно, что кража чудесной шинели, приобретенной с таким трудом, стала для Башмачкина настоящей трагедией. Но окружающие Акакия Акакиевича люди только лишь посмеялись над его бедой. Никто даже не попытался понять этого человека, а, тем более, помочь ему. Самое ужасное, на мой взгляд, заключается в том, что никто не заметил и смерти Башмачкина, никто не вспомнил о нем после.

Фантастичен эпизод воскресения Акакия Акакиевича в эпилоге повести. Теперь этот герой якобы блуждает по Петербургу и срывает с прохожих шинели и шубы. Такова месть Башмачкина. Он успокаивается только тогда, когда срывает шинель со «значительного лица», который сильно повлиял на судьбу героя: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, - отдавай же теперь свою!» Только теперь Акакий Акакиевич Башмачкин вырастает в собственных глазах.

По мнению Гоголя, даже в жизни самого ничтожного человека есть минуты, когда он может стать сильной личностью, умеющей постоять за себя.

Таким образом, тема «маленького человека» является сквозной в русской литературе 19 века. Крупнейшие писатели обращались к этой теме, по-своему трактуя и разрабатывая ее. Пушкин делал акцент на личной смиренности своего героя, Гоголь – на равнодушии общества. Но оба художника, следуя гуманистической традиции русской классической литературы, акцентировали внимание на душе своих героев, на их внутреннем мире. Писатели призывали увидеть в «маленьком человеке» личность, достойную если не уважения, то хотя бы сочувствия и понимания. .