Сочинение «Болезнь любви неизлечима...» (А. С. Пушкин). Рассказ И. Бунина «Чистый понедельник»

Все, что касается любви, всегда казалось людям непонятным и загадочным. Это удивительное чувство заставляет человека совершать безумства, или просто делает его счастливейшем из смертных. Но невозможно постичь любовь, невозможно объяснить причины ее появления и влияние ее на психику. Свое сочинение я бы хотел посвятить рассказу Бунина «Чистый понедельник». В творчестве Бунина вообще тема любви раскрывается очень своеобразно. Писатель показывает самые потаенные движения человеческой души, глубокий психологизм автора делает прочтение его произведений особенно интересным. Но вместе с тем нельзя не признать, что в творчестве Бунина любовь всегда рука об руку ходит с трагедией. Писатель ни одного своего героя не делает счастливым надолго. Любовь всегда проходит через жизнь человека, словно величайшая трагедия. Она переворачивает, сминает жизнь. И подчас все оставшиеся годы герои вспоминают эту любовь, думают только о ней. Простое, будничное существование не имеет ничего общего с этим бессмертным чувством. Именно поэтому любовь в творчестве Бунина всегда является кратковременной вспышкой.

Бунин часто говорит о смерти. Его герои могут погибнуть, оставив о себе только память. Но память эта подчас оказывается лучше, чем простые человеческие радости. У любви, о которой говорит Бунин, нет будущего. У нее бывает только настоящее, а затем появляется прошлое. Именно поэтому финал любви трагичен.

Рассказ «Чистый понедельник» полностью соответствует бунинской концепции любви. Главные герои, на первый взгляд, обладают всем, что необходимо для счастья. Они молоды, красивы, богаты. Однако главная героиня отказывается от всех радостей жизни, уходит в монастырь. Этот уход от мира может также рассматриваться как ее «смерть», ведь теперь она «умерла для мира». Своим поступком главная героиня обрекает себя на «умерщвление плоти», отказ от всего, в том числе и от любви.

В рассказе «Чистый понедельник» мы неоднократно сталкиваемся с мотивом смерти. Герои стоят у могил; героиня рассказывает о похоронах. Но смерть в рассказе выступает не трагедией, а как нечто неизбежное, с чем нельзя бороться, а можно только смириться. Рассказ трагичен и прекрасен одновременно. В нем соединяются мысли о жизни, желание получить от нее как можно больше радостей, и одновременно присутствует мотив смерти.

В рассказе «Чистый понедельник» мы неоднократно ловим себя на мысли, что главные герои испытывают особый интерес ко всему, что связано с верой и религией. Их интересуют монастыри, обряды. Однако нельзя сказать, что герои поначалу отличаются желанием соблюдать эти обряды. Их даже нельзя назвать особенно религиозными. Не случайно главная героиня говорит: «Это не религиозность. Я сама не знаю, что это. . . ».

Главные герои рассказа «Чистый понедельник» не названы по именам. Они загадочны, особенно непонятной кажется девушка. Она красива, изысканна, тяготеет к роскоши. И может позволить себе вести такую жизнь, какую хочет. Она умна, начитана. В ней чувствуется какой-то внутренний надлом, который может показаться необъяснимым. Его нельзя объяснить словами, а можно только чувствовать. Главную героиню можно с полным правом назвать «странной». И эта характеристика будет особенно точной и верной. Она держит себя несколько отстраненно, сама характеристика «странная» говорит о том, что она не похожа на большинство тех, кто ее окружает. Впрочем, мы так мало знаем о ее окружении.

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