Островский - мастер речевой характеристики. Он наделяет своих персонажей речью, раскрывающей их внутренний мир.

Большов - глава семьи - черствый и холодный человек. Он грубо обращается со всеми членами своей семьи, в том числе, и к Липочке: "Липа, поди сюда". . . Хуже, как силой возьму!" Он даже не хочет слушать мнение своей дочери, для него ничего не значит ее нежелание выходить замуж за приказчика: "Как де не бывать, коли я того хочу? На что ж я и отец, коли не приказывать?" Он кидает в ее строну упрек: "Даром, что ли я ее кормил?" Он считает, что он может распоряжаться судьбой своей взрослой дочери: "Молчи лучше! Велю, так и за дворника выйдешь".

Островский показывает Большова как жестокого и очень властного человека, деспота. Его речь раскрывает его истинный характер, что подтверждает слова автора о том, что у него нет не только ни одного характера или положения, но нет и ни одной фразы, которая бы строго не вытекала из идеи. .