Андреев Л.Н. Большой шлем читать краткое содержание, пересказ

Большой шлем

Четверо игроков играют в «винт» три раза в неделю: Евпраксия Васильевна с братом Прокопием Васильевичем против Масленни¬кова и Якова Ивановича. Яков Иванович и Масленников совер¬шенно не подходят друг другу как партнеры: сухонький старичок Яков Иванович необычайно осторожен и педантичен, никогда не рискует в отличие от горячего и увлекающегося Масленникова. Вечера за игрой проходят на редкость однообразно, игроки полнос¬тью поглощены картами, самый оживленный разговор, который заходит между ними, — обмен замечаниями о хорошей погоде. «Карты уже давно потеряли в их глазах значение бездушной мате¬рии, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью». Впро¬чем, однажды мерное течение жизни игроков нарушается: Мас¬ленников исчезает на две недели. После возвращения он сообщает, что его сын арестован и отправлен в Петербург. Остальные удивля¬ются, так как раньше никого не интересовало, есть ли у Масленни¬кова дети. В четверг, 26 ноября, игра складывается необычно: Мас¬ленникову необычайно везет. И в конце концов он объявляет «большой шлем», сыграть который он страстно мечтал долгое время. Протянув руку за прикупом, Масленников неожиданно па¬дает на пол и умирает от паралича сердца. Остальные трое потря¬сены случившемся, они даже не знают, куда сообщить о смерти своего приятеля. Яков Иванович растерянно спрашивает, где же теперь искать четвертого партнера для игры. Хозяйка дома, заня¬тая своими мыслями, неожиданно интересуется, где проживает сам Яков Иванович. .