Бомарше П.О. - Вариант 1

Бомарше Пьер Огюстен Карон (Beaumarchais) - знаменитый французский драматург и публицист, родился 24 января 1732 в Париже. Сын часовых дел мастера, он первоначально занялся ремеслом отца, но в тоже время ревностно изучал музыку.

Его музыкальные таланты и разговорный дар доставили ему доступ в высшее общество, где он успел завязать пригодившиеся ему впоследствии большие связи. Он ухитрился также попасть ко двору Людовика XV, дочерей которого обучал игре на арфе и, благодаря женитьбе на двух богатых вдовушках (Франк и Левек), которые обе умерли очень скоро, а также сотовариществу с банкиром Дювернэ, сделался обладателем значительного состояния.

В 1764 он отправился по денежным делам в Мадрид и здесь убил на дуэли испанского писателя Клавиго,обольстившего его сестру, что послужило сюжетом трагедии Гёте: "Клавиго".

Но посреди своих торговых спекуляций, Бомарше выступил перед публикой с двумя пьесами: "Eugenie" (1767) и "Les deux amis" (1770), из которых на сцене удержалась только первая. После смерти своего компаньона Дювернэ Бомарше начал тяжбу с его наследником, графом Блака, и тут-то ему представился случай выказать в полном блеске свою изумительную изворотливость и талант. Тяжба разбиралась в парламенте, и предметом ее было требование неуплаченного долга, заявленное наследником Дювернэ.

Чтобы добиться доступа к докладчику Гёцману, Бомарше поднес жене его богатый подарок. Когда процесс был проигран, ему возвратили подарок, кроме 15 луидоров, которые пошли секретарю Гёцмана. Отсюда возник новый процесс(1773) по обвинению в клевете и покушении на подкуп. Бомарше был признан судом первой инстанции граждански нечестным и приговорен к клеймению. Тогда он написал в свою защиту знаменитые "Memoires" (1774); затем "Suite de memoires" (1778), в которых сумел придать своему личному делу характер защиты общих прав человека и гражданина.

В тоже время он беспощадно разоблачил злоупотребления тогдашнего правосудия и тем расположил в свою пользу общественное мнение. Эти мемуары - образец подобного рода произведений по мастерству изложения, силе, наивности и оригинальности слога, по тонкости и язвительности сатиры, остроумнейшей диалектике и огню, который еще и теперь захватывает и увлекает читателя. Парламент увидел себя вынужденным отменить приговор первой инстанции и как-нибудь замять это дело посредством соглашения.

Симпатии публики к Бомарше выросли еще больше после представления классических театральных комедий его: "Севильский цирюльник" (1775) и "Свадьба Фигаро" (1784), которые сделали его самым любимым писателем Франции того времени. В обеих пьесах Бомаршэ является провозвестником революции и овации, которые устраивались ему после представлений, доказывали, что народ это очень хорошо сознавал. "Свадьба Фигаро" выдержала 100 представлений подряд, и не даром Наполеон отзывался о ней, что с этой пьесой взвилась занавесь революционной драмы. Когда началось восстание сев. американских колоний, Бомарше с большим уменьем принял на себя заботу о доставлении им военных припасов, нажив на этом миллионы.

Замешанный в новом процессе (1781) за пособничество в уводе жены Корнманна, Бомарше нашел себе превосходного противника в Баргассе. Он снова выпустил "Мемуары", но уже без прежнегоуспеха. Процесс он выиграл, но на этот раз публика была не на его стороне. Вдобавок опера "Tarare" (1787) пошатнула его славу, какписателя, а комедия "La mere coupable" (1792), стоявшая в тесной связи с "Фигаро", встретила очень холодный прием.

Роскошное издание сочинений Вольтера, очень плохо исполненное, не смотря на потраченные на него громадные издержки (Бомарше завел для этого издания даже особую типографы в Кэле) принесло Бомарше почти около миллиона убытку.

Значительные суммы он потерял также в 1792, взяв на себя поставку 60000 ружей республиканскому войску. От наказания он избавился только бегством в Лондон, а второй раз в Гамбург, откуда вернулся лишь в 1796 г. Свое поведение в этом деле Бомарше пытался обелить в "Mes six epoques", предсмертном сочинении, которое,однако, не вернуло ему симпатий народа.

Умер 19 мая 1799 года. .