Сочинение Бомарше (Пьер Огустен)

"Бомарше (Пьер Огустен)"



Бомарше - все сочинения



Бомарше родился в эпоху грандиозной подготовки и свершения буржуазной революции во Франции. Принадлежал он по своему происхождению к мещанскому сословию. Его отец был часовщиком. В последствии Бомарше взял частичку «де», хотя на самом деле не принадлежал, к этому сословию, он не получил серьезного образования, в школе учился до 13 лет. Отец полагал, что этого достаточно для получения профессии часовщика, в последствии Бомарше блестяще освоил профессию часовщика и даже сделал свое открытие – важное усовершенствование часового механизма.



Это открытие у него пытались украсть, и он выпустил с опровержением в журнале, и это было его первое публичное выступление. Вскоре он был приближен к королевскому двору, а так как он отлично играл на арфе, флейте и пел, то королевские дочери стали брать у него уроки музыки на флейте. Остроумный, веселый, никогда не унывающий Бомарше верил в победу ума. После путешествия в Испанию, где он пробыл три года, он в 35 лет написал свое первое произведение – драму «Евгения». Но эта драма не была благосклонно принята королевским двором, но Бомарше не сдается и пишет лучшее свое произведение, ставшее по истине национальным достоянием Франции: «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», до этого он написал несколько комедий, одна из которых также приобрела всемирную известность – «Сибирский цирюльник».



Людовик XVI запретил комедию считая, что она разрушает устои феодализма. Глубоко презирая привилегированное французское сословие, Бомарше вынужден был считаться с его господствующим положением, и он стал читать свою пьесу в аристократических салонах. Русская царица Екатерина II благосклонно отнеслась к Бомарше и попросила к него тексты его пьес для постановки в театре. В 1783 году пьеса наконец-то была поставлена в придворном театре, с помощью королевы Марии Антуанеты, а через год король сдался и разрешил поставить пьесу в театре французской комедии для широкой публики, и успех был необычаен.



В своей пьесе Бомарше обличает не только один из пороков дворян – распутство, но и другие дворцовые пороки: лицемерие, лесть, чванство, надменность. Действие в пьесе «Женитьба Фигаро» происходит в доме графа Альмавиля. Это пресытивший граф, который начинает ухаживать за всеми женщинами в доме, не видя в своей жене прекрасную женщину. Вельможе противопоставлен простолюдин Фигаро, наиболее смышленый человек Франции, так называет его Бомарше. В их противостоянии, в их борьбе весь циничный смысл пьесы. Фигаро – это положительный образ, он проявляет чудеса изворотливости в игре с аристократами, его остроумие, глубина суждений покоряют зрителя, Фигаро прошел суровую школу жизни и рано познал нравственные законы общества разделенный на рабов и господ. Жизнь его – это история борьбы простого человека за существование, он перепробовал все профессии, был парикмахером, драматургом, занимался медициной, сидел в тюрьме за свои политические высказывания, его имя в переводе с Испанского означает «Плутоватый».



Бомарше нарисовал в пьесе карикатуру на феодальный суд, глухом судье, сомой комической процедуре суда автор воплотил все судопроизводство Франции. Бомарше резко осуждает систему продажи государственных должностей, как зло разъедающее общественную организацию Франции. Успех комедии не спас Бомарше от преследований со стороны аристократии. Брат короля, граф Прованский написал анонимный пасквиль. Бомарше публично оскорбил графа. Граф пожаловался брату



Людовику XVI, и тот сажает Бомарше в тюрьму святого Лазаря (тюрьма для малолеток). Но после этого поднялась волна протеста и через пять дней драматурга освободили. Пьеса «Женитьба Фигаро» Вызвала большой интерес и в других странах, т. к. проблемы затронутые в ней были актуальны и для общества других стран. Комедии Бомарше отличались жизнерадостностью, французским юмором и оптимизмом. Стремительное развитие сюжета, напряженные сценические события. Яркие краски в обрисовки характеров, остроумные диалоги, – все это принесло Бомарше всемирную славу. Особенно удачны у Бомарше диалоги. Речь его героев афористична, но Франция не могла простить ему его творчества. Постоянно против него печатались пасквили, ему приходилось сражаться за свою честь и достоинство. Во время великой французской революции Бомарше остался верен своей родине. Он хочет помочь революционерам и закупает 10000 ружей для французской армии. Но Голландия запретила вывоз оружия из страны. И Бомарше обвиняют в том, что он прячет оружия в доме, его дом обыскивают, арестовывают его и вскоре выпускают.



Что бы доказать свою преданность Бомарше сам едет в Голландию, потом в Англию, а в это время в Париже его объявляют изменником и государственным преступником, а в Англии он попадает в тюрьму по жалобе кредиторе, но вскоре ему удается освободиться и он уезжает во Францию, он пытается провезти ружья, но ему не удается, и он пишет мемуары, в котором рассказывает о своих злоключениях, но его имущество арестовывают, а его вносят в список эмигрантов и лишь через три года справедливость восторжествовала, ему разрешается вернуться на родину.



Бомарше много сделал для разрушения старого феодального строя, тормозящего общественное развитие Франции, Выдающийся художник слова он оставил человечеству свои бессмертные творения, которые как самостоятельно, так и с гениальной музыкой Моцарта т Россини останутся навсегда в сокровищнице мировой культуры.

