Бондарев Ю.В. - Вариант 1

БОНДАРЕВ, ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1924), русский писатель. Родился 15 марта 1924 в Орске в семье крестьянина – участника борьбы за установление советской власти на Урале, впоследствии юриста. Ранние годы жизни провел в Оренбужье, на Южном Урале, в Средней Азии. С 1931 жил в Москве. В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Казахстан; после окончания военного училища принял первый бой на Сталинградском фронте, был ранен. Войну продолжил командиром противотанкового орудия. В 1945–1951 учился в Литературном институте им. А. М. Горького (семинар К. Г. Паустовского).

Первые рассказы опубликовал в 1949, в 1953 – первый сб. рассказов На большой реке. В 1956 увидела свет повесть Бондарева Юность командиров. Настоящая известность пришла к Бондареву после публикации повестей Батальоны просят огня (1957) и Последние залпы (1959), положивших начало т. н. «лейтенантской прозе», отмеченной той самой «окопной правдой», истоки которой восходят к знаменитому роману Э. М. Ремарка времен Первой мировой войны На западном фронте без перемен.

Роман Бондарева Тишина (1962) продолжил общеевропейскую тему «потерянного поколения» – трудного вхождения в мирную жизнь молодых людей, попавших на фронт со школьной скамьи. В романе Горячий снег (1969) еще более обострена проблема ценности человеческой личности. С начала 1970-х годов в творчестве Бондарева острота психологических коллизий сопрягается главным образом со сферой частной жизни, подчеркивая экзистенциальную ответственность каждого за свою судьбу – будь то отношения между мужчиной и женщиной, «завоевателем» и побежденным, выбор между жизнью предателя и смертью героя, между муками истинного творчества и благополучием рутины (тетралогия Берег, 1975, Государственная премия СССР, 1977; Выбор, 1980, Государственная премия СССР, 1983; Игра, 1985, Искушение, 1991). Герой романов Бондарева, человек сильный, творческий и преуспевающий, явно автобиографичен (писатель Никитин, художник Васильев, кинорежиссер Крымов, ученый Дроздов). С годами в произведениях Бондарева все свободнее происходит «игра» не только со сложными человеческими судьбами, но и с временными и пространственными пластами – и одновременно еще более изощренными становятся путешествия по извилинам человеческой души, фиксирующие каждый миг восприятия утекающего события (цикл импрессионистических миниатюр Мгновения, 1977–1982). Бондарев – автор публицистически-злободневного романа о современности Сопротивление (1994–1996), книги размышлений о роли литературы в историческом процессе Поиск истины (1976), многочисленных работ для театра и кино (в т. ч. участие в киноэпопее о Великой Отечественной войне Освобождение, 1970–1972, Ленинская премия, 1972). .