Сочинение Борьба добра и зла в романе М. А. Булгакова Мастер и Маргарита

Добро и зло. . . Понятия вечные и неразделимые. И пока жив человек, они будут бороться друг с другом. Добро будет "открываться" человеку, освещая ему путь к истине. Не всегда носителями добра и зла бывают разные люди, особой трагичности достигает эта борьба, когда она происходит в душе одного человека.

Роман М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" посвящен борьбе добра и зла. Автор в одной книге описывает события двадцатых годов нашего века и события библейских времен. Действия, происходящие в разное время, объединены одной идеей — поисками истины и борьбы за нее. Перенесемся в далекий Ершалаим, во дворец прокуратора Иудеи Понтия Пилата. "В белом плаще с кровавым подбоем" появляется он перед человеком лет двадцати семи, у которого "руки связаны за спиной, под левым глазом синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью". Человек этот — звали его Иешуа — обвиняется в подстрекательстве к разрушению ершалаим-ского храма. Арестант хотел было оправдаться: "Добрый человек! Поверь мне. . . " Но его "научили" соблюдать этикет: "Крысобой вынул бич и . . . ударил арестованного по плечам. . . Связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обессмыслились. . . "

Трудно не согласиться с тем определением, какое дал себе прокуратор: "свирепое чудовище". Понтий Пилат живет по своим законам: он знает, что мир разделен на властвующих и подчиняющихся им, что формула "раб подчиняется господину" незыблема, значит, господин имеет право судить всех и вся. И вдруг появляется человек, который думает иначе: ". . . рухнет храм старой веры и воздвигнется новый храм истины". Более того, этот "бродяга" смеет предлагать: "Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более, что ты производишь впечатление очень умного человека". Он не боится возражать прокуратору и делает это столь искусно, что временами приводит Пилата в замешательство.

У Иешуа своя жизненная философия: ". . . злых людей нет на свете, есть люди несчастливые". Арестант показался интересен прокуратору. В его невиновности прокуратор убедился сразу. Конечно, речи его несколько крамольны, но зато "бродяга" обладает чудесным свойством снимать головную боль, которая так мучает прокуратора. И у Понтия Пилата уже сложился план действия: он объявит Иешуа сумасшедшим и вышлет на остров в Средиземное море, туда, где находится его резиденция. Но это оказалось невозможным.

Иуда из Карнафа представил такие сведения о "безумце", что наместник кесаря не имел права не казнить его. Иешуа казнен. Почему же мучается прокуратор? Почему ему снится сон, будто он не послал на казнь бродячего философа и целителя, будто они идут вместе по лунной дорожке и мирно беседуют, и он, "жестокий прокуратор Иудеи, от радости плакал и смеялся во сне?" Могущество Понтия Пилата оказалось мнимым. Он трус, и совесть мучает его.

Но как связаны ершалаимские главы о основным содержанием романа? Большое количество как явных, так и тончайших параллелей связывают изображение Ершалаима двадцатых годов первого века и Москвы двадцатых годов двадцатого века. Герои и времена, в них описанные, как будто разные, а суть одна.

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