Сочинение Борьба двух «миров» в поэме Блока «Двенадцать»

Александр Блок прошел огромный путь от камерного поэта, воспевавшего “розовое облако грез” и “милого воина”, “одетого в серебро”, до создателя поэмы “Двенадцать”, с огромной силой выразившего страшную “музыку разрушения” и тоску по другой музыке, музыке “нового века”, который “взойдет средь всех несчастных поколений. ”

Поэма “Двенадцать” — одно из самых сильных и современных произведений русской поэзии начала XX века. Это непредвзятый, объективный дневник революционных событий. В основе произведения конфликт, борьба старого и нового, борьба двух “миров”.

Поэт выступает за созидание в революции, а не за разрушение. Его влечет поэзия революции, но пугает

русский бунт, которого так боялся еще Пушкин. Поэма “Двенадцать” построена на контрастах: “Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер!” Контрастны по своему изображению “буржуй на перекрестке”, “невеселый товарищ поп” и идущие “двенадцать человек”. Автор сочувственно относится к красноармейцу Петрухе, который не вор, не убийца. Он идет сокрушать старый мир. “Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос, и старый мир. . . стоит, поджавши хвост”. Ничто не может противостоять стихии народной революции. Но созидание сложнее разрушения. Нравственно-эстетический конфликт поэмы — столкновение добра и зла, будущего и прошлого в самих людях. На авансцену вышли прежде всего обездоленные и униженные. Автор сочувствует им. Но каждый ли способен выдержать экзамен на звание нового человека? Революция Блока — революция с человеческим лицом, а не кровавая вакханалия.

Революция Блока несет добро и справедливость, потому что “нежной поступью надвъюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз — впереди — Иисус Христос”. Последняя фраза вполне поясняет революционный триумф в христианском понимании поэта.

В конце поэмы мы видим уже не “голытьбу”, а революционный народ, идущий в будущее “державным шагом”. В этом произведении показано восприятие Октября интеллигентным поэтом. Не будучи революционером, соратником большевиков, “пролетарским” писателем или “выходцем из низов”, Блок принял революцию, но принял Октябрь как роковую неизбежность, как неотвратимое событие истории, как сознательный выбор русской интеллигенции, приблизившей тем самым великую национальную трагедию. Отсюда его восприятие революции как возмездия старому миру.

Революция — это возмездие бывшему господствующему классу, оторванной от народа интеллигенции, рафинированной, “чистой”, в значительной степени элитарной культуре, деятелем и творцом которой он был сам. .