Сочинение Борьба есть условие жизни..." В.Г.Белинский. (По одному из произведений русской литературы. - В.В.Ли

Если вдуматься, то большинство произведений литераторов повествуют о борьбе чего-то с чем-то. Герои борются с откровенным злом, отстаивают свои принципы, вступают в схватку за любовь, за идею, за высокие идеалы.

Излюбленная тема Виля Липатова — борьба с мещанством. С вниманием естествоиспытателя, со страстью бойца исследует писатель различные виды социального эгоизма, все глубже вглядывается в современную психологию индивидуалиста, обывателя. И что особенно важно: Липатов исследует поведение мещанина не только в быту, но и в острейших конфликтах и коллизиях современного труда.

Стихия мещанства сложна и многообразна. Сюда входят различные компоненты. Не только стяжательство, не только приспособленчество, не только карьеризм, но и пошлость, цинизм, духовная убогость и ограниченность, душевная черствость, равнодушие к человеку.

Не на голом месте возник в творчестве Липатова социальный тип современного мещанина, воплощенный им в характерах. В одной из своих первых повестей — "Шестеро" — писатель нащупывает характер, побитый молью индивидуализма. Это тракторист Гулин, вкупе с пятью товарищами перегоняющий тракторы в глубинный леспромхоз. Живет в нем неутоленное стремление стоять над людьми, первенствовать, командовать. А когда приходит час трудного испытания на человеческую прочность, Гулин ломается В чем причина этой хлипкости? Быть может, в том, что природная сила не подкреплена у Гулина чувством ответственности, долга. Ведь всю жизнь он беспокоился только о себе самом . .

Так же намерена прожить свою жизнь Виктория Перелыгина из повести "Стрежень"С обывательской философией жизни механика Изюмина идет в повести "Глухая мята" напряженный и непримиримый спор. Этот спор, собственно, проходит через все творчество Липатова, кончая романом "И это все о нем. . . ".

Излюбленная тема борьбы с мещанством соединена с детективным сюжетом. Впрочем, сюжет этот в романе, так же как и в его повестях о "деревенском" детективе Анискине, не самоцель. Он подчинен решению нравственной задачи: выяснению тех социально-психологических обстоятельств, которые Привели к гибели Евгения Столетова.

Вчерашний десятиклассник Женя Столетов погиб в схватке с мещанством, воплощенным в образе мастера лесоразработок Петра Петровича Гасилова, под началом которого Женя работал и в дочку которого Людмилу был влюблен. Он погиб в результате несчастного случая, однако ни эта ситуация, ни детективная линия, связанная с бывшим уголовником Заварзи-ным, не составляют суть романа. Настоящая суть — в противостоянии Столетова и Гасилова.

Борьба молодежного коллектива против "гасиловщины" воплощает прежде всего гражданские начала жизни. Называя Гасилова "мещанином на простейших электронных лампах", Столетов имеет в виду элементарность его сугубо эгоистичных целей. Однако "гасиловщина" обладает огромной притягательной и деморализующей силой, развращающей людей. Когда технорук Петухов взирает на своего подчиненного, мастера леса Гасилова, "в его глазах легко читаются две четкие, откровенно бесстыдные, голые мысли — восторженное: "Вот как надо жить!" — и мрачное, почти угрожающее, непоколебимое: "Ладно, ладно! Я скоро буду жить еще лучше!"

Духовную, подлинно одухотворенную силу олицетворяет Евгений Столетов. Это борец с героическим характером. .