Сочинение Борьба по вопросам развития литературного языка

Напряжённая борьба происходила в то время и по вопросу о литературном языке. Началась она с выступления ярого реакционера адмирала Д. С. Шишкова, который в 1803 году опубликовал



Свою первую работу, направленную против литературного слога Карамзина и его последователей, — «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Как мы уже знаем, Карамзин строил. литературный язык, опираясь на речь дворянского общества, пренебрегая живой народной речью и вводя в русский язык много французских слов и оборотов. Отстаивая старину, Шишков обличал карамзинистов в том, что они отвергли теорию «трёх штилей» Ломоносова и начали развивать язык «на скудном основании французского языка». Шишков справедливо нападал на изысканность и манерность слога карамзинистов, на засорение иностранными словами, но его основные положения были совершенно ненаучны и реакционны, так как они мешали развитию литературного языка.



Выступая против нововведений Карамзина в области языка, Шишков преследовал не столько литературные, сколько политические цели: он боролся против таких новых слов, как общественность, промышленность, потому что они несли в себе новые понятия, неприемлемые для такого реакционера, каким был Шишков. Он видел в новом языке «следы языка и духа чудовищной французской революции», как он выражался.



Книга Шишкова встретила решительный отпор со стороны карамзинистов. В борьбу вовлекались всё новые и новые лица, сторонники Шишкова и его противники. В 1811 году было открыто общество «Беседа любителей русского слова», объединившее преимущественно защитников классицизма XVIII века и старого слога.



Противники их, выступая вначале разрозненно, в 1815 году основали общество «Арзамас». В него вошли: Вяземский, Батюшков, позднее — А. С, Пушкин, декабрист Н. И. Тургенев и другие. Душой общества и непременным секретарём, который вёл стихотворные протоколы заседаний, был Жуковский.



Члены «Арзамаса» придерживались разных политических и литературных взглядов, что привело в дальнейшем к распаду общества. В процессе борьбы стало ясно, что для прогрессивных деятелей литературы — декабристов, молодого Пушкина и других — не могут быть приемлемы взгляды на язык и Шишкова, и Карамзина, что борьба между «шишковистами» и «карамзинистами» по существу является борьбой внутри одного и того же консервативного дворянского лагеря. В отличие от писателей консервативного лагеря декабристы, не отказываясь от использования славянизмов для выражения высоких гражданских настроений, стремились в основу развития литературного языка положить живую народную речь. Они выступали против засорения русского языка иностранными словами.



Огромную роль в деле развития национального русского литературного языка сыграла бессмертная комедия Грибоедова «Горе от ума», воплотившая на практике взгляды декабристов на развитие языка на народной основе.



Коренным образом решил вопрос о русском литературном языке тесно связанный с декабристами по своим политическим взглядам гениальный Пушкин.