Борис Друбецкой

Сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. С детства воспитывался и долго жил в доме Ростовых, которым приходился родственником. Б. и Наташа были влюблены друг в друга. Внешне это "высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица". Б. с юности мечтает о карьере военного, позволяет матери унижаться перед вышестоящими, если это поможет ему. Так, князь Василий находит ему место в гвардии. Б. собирается сделать блестящую карьеру, заводит много полезных знакомств. Спустя время становится любовником Элен. Б. удается быть в нужном месте в нужное время, и его карьера и положение утверждаются особенно прочно. В 1809 году вновь встречает Наташу и увлекается ею, даже думает на ней жениться. Но это помешало бы его карьере. Поэтому Б. начинает искать себе богатую невесту. В конце концов он женится на Жюли Карагиной. .