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Сочинение Борис Пастернак: лирика жизни

    Февраль! Достать чернил и плакать. . .
    Б. Пастернак
    Ученик Скрябина, сам великолепный музыкант, Пастернак в своих лирических стихах одновременно и музыкален, и прост. Если добавить к этому главную примету Скрябина — цветность, то, кроме цветности, которая всегда присутствует, второй характеристикой поэзии Пастернака является лексическая простота. Он сложен и прост, изыскан и доступен, эмоционален и сдержан. Эти антонимы в оценке творчества часто составляют ткань его стихов:

    Нескромный — самый странный, самый тихий,
     Скала и шторм, и — скрытый ото всех
    Играющий с эпохи Псамметиха
    Углами скул пустыни детский смех. . .

    Многоточие, падающее в пустоту молчания этого пассажа из "Темы с вариациями", напоминает вздох. Или оборванную паузой, но продолжающую звучать музыку.

    Рояль дрожащий пену с губ оближет,
    Ты скажешь: — Милый!

    
    Нет, — скажу я, — нет.
    При музыке. . .
    Но можно ли быть ближе?!

    
    И все же изыски фраз, кружева слов, но, как у любого гения, простота венчает и конец, и начало искусства.

    Мело, мело по всей земле,
    Во все пределы,
    Свеча горела на столе,
    Свеча горела.
    Свеча — пронзительный светильник
    Любви. Огонек надежды.
    И было пусто на земле Седой и белой,
    Свеча горела на столе, Свеча горела.

    Какой разительный контраст с ранними фантазиями поэта! Но тема одна и та же, какими словами ее ни высказывай.
    Сними ладонь с моей груди, Мы — провода под током, Друг к другу вновь, того гляди, Нас бросит ненароком.
    И там, где горит свеча, тот же накал страстей:

    На свечку дуло из угла,
    И жар соблазна
    Вздымал, как ангел, два крыла
    Крестообразно.
    И будто вывод из страстей:
    Быть женщиной — великий шаг,
    Сводить с ума — геройство.

    Стихи Пастернака не только музыкальны. Они невероятно раскованны. Свободная вязь слов стилистически безупречна:

    Приедается все,
    Лишь тебе не дано примелькаться.
    Дни проходят,
    И годы проходят,
    И тысячи, тысячи лет. . .

    Так можно говорить не только о море, но и о самой жизни. Во всей ее изменчивой великолепности. .

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