Сочинение Борис Пастернак: лирика жизни

Февраль! Достать чернил и плакать. . .

Б. Пастернак

Ученик Скрябина, сам великолепный музыкант, Пастернак в своих лирических стихах одновременно и музыкален, и прост. Если добавить к этому главную примету Скрябина — цветность, то, кроме цветности, которая всегда присутствует, второй характеристикой поэзии Пастернака является лексическая простота. Он сложен и прост, изыскан и доступен, эмоционален и сдержан. Эти антонимы в оценке творчества часто составляют ткань его стихов:



Нескромный — самый странный, самый тихий,

Скала и шторм, и — скрытый ото всех

Играющий с эпохи Псамметиха

Углами скул пустыни детский смех. . .



Многоточие, падающее в пустоту молчания этого пассажа из "Темы с вариациями", напоминает вздох. Или оборванную паузой, но продолжающую звучать музыку.



Рояль дрожащий пену с губ оближет,

Ты скажешь: — Милый!





Нет, — скажу я, — нет.

При музыке. . .

Но можно ли быть ближе?!





И все же изыски фраз, кружева слов, но, как у любого гения, простота венчает и конец, и начало искусства.



Мело, мело по всей земле,

Во все пределы,

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Свеча — пронзительный светильник

Любви. Огонек надежды.

И было пусто на земле Седой и белой,

Свеча горела на столе, Свеча горела.



Какой разительный контраст с ранними фантазиями поэта! Но тема одна и та же, какими словами ее ни высказывай.

Сними ладонь с моей груди, Мы — провода под током, Друг к другу вновь, того гляди, Нас бросит ненароком.

И там, где горит свеча, тот же накал страстей:



На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

И будто вывод из страстей:

Быть женщиной — великий шаг,

Сводить с ума — геройство.



Стихи Пастернака не только музыкальны. Они невероятно раскованны. Свободная вязь слов стилистически безупречна:



Приедается все,

Лишь тебе не дано примелькаться.

Дни проходят,

И годы проходят,

И тысячи, тысячи лет. . .



Так можно говорить не только о море, но и о самой жизни. Во всей ее изменчивой великолепности. .