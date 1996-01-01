Бородин Л.И. - Вариант 1

Леонид Иванович Бородин - ( 04. 04. 1939 года [Иркутск] Россия)

Родился в семье учителей. Учился в спецшколе МВД, откуда ушел после 20 съезда партии (1956), затем в Иркутском государственном университете (исключен в 1957 за «политическое фрондерство»). В 1962 окончил заочное отделение педагогического института в Улан-Удэ.

Работал учителем истории, воспитателем и директором школ-интернатов. В 1965 вступил в «социал-христианскую» организацию, за участие в которой в 1967 приговорен к 6 годам тюрьмы, где и начал свою литературную деятельность: повести и рассказы "Повесть странного времени", удостоенная премии французского ПЕН-клуба «Свобода» (1969); Встреча (1970), Гологор (1974).

В 1974–1975 – помощник составителя поездов на станции Очаково в Москве, в 1976–1978 – заместитель директора санэпидемстанции в Петушках (Владимирская обл. ). С 1978 публикует в заграничном русском издательстве «Посев» рассказ Вариант (1978; герой – политический террорист), повести Правила игры (1978), посвященная «лагерной» теме, Третья правда (1979), где выведены специфически-национальные типы «праведника» и «бунтаря» и показано противостояние советскому режиму и русского интеллигента, и мужика, а также роман Расставание (1981–1982) о типичном столичном интеллигенте второй половины 20 в. , диссиденте в мыслях и конформисте в поведении. В 1982 Бородин был снова осужден за антисоветскую деятельность, в 1988 досрочно освобожден. Бородина начинают публиковать на родине, наряду с зарубежными премиями он получает отечественные (правительства Москвы, журналов «Юность» и «Наш современник», «Роман-газеты»). С 1992 Бородин – главный редактор журнала «Москва». Основной пафос произведений Бородина – этический выбор, полем действия для которого выступает столкновение личных интересов («правд»), точкой отсчета – христианская нравственность, а сюжетной канвой – как правило, драматическая, даже трагедийная коллизия (арест малолетним сыном своего отца, сопротивление таежного охотника посягательствам на его свободу, кровавая схватка из-за женщины и т. п. ). Персонажи писателя всегда узнаваемы, доказывая – в русле традиций Л. Толстого и Ф. Достоевского – «необыкновенность», силу и сложность «обычного» человека, его способность к глубоким размышлениям, самооценке и самоосуждению. Проблеме свободы, рискующей стать эгоизмом, произволом и жестокостью, посвящена повесть Ловушка для Адама (1994), написанная не без влияния традиций Достоевского (Легенда о Великом инквизиторе в Братьях Карамазовых). Лирическая повесть Бородина Год чуда и печали обращена к воспеванию вечных ценностей природы, любви, умению терпеть и прощать. Марии Мнишек, одной из героинь русского «смутного времени» 17 в. (параллели которого с сегодняшней России у Бородина вполне отчетливы), посвящена историческая повесть Царица Смуты (1996). В беллетристических произведениях Бородина, как и в его активной в 1980–1990-е годы публицистике, отмеченных яркой языковой образностью, склонной к риторическим фигурам и ритмизованной словесной ткани, настойчиво проводится мысль о возрождении российской державности на основе православия. .