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Сочинение "Бородино" М.Ю. Лермонтова (Сочинение-раздумье)

    . . . Недаром помнит вся Россия
    Про день Бородина!
    М. Лермонтов

    Слово "Бородино" знает весь мир. Это название небольшой деревни, находящейся недалеко от Москвы, на старой Смоленской дороге, стало символом побед. И в этом немалая заслуга русских писателей, в числе которых и Михаил Юрьевич Лермонтов.
    Но сначала хочется вспомнить другое его стихотворение. Именно в нем поэт смог передать страдания русского воина, умирающего на поле брани:

    Наедине с тобою, брат,
     Нам довелось побыть.
    На свете мало, говорят,
    Мне остается жить.
    Поедешь скоро ты домой.
     Смотри ж. . . Да что!
    Моей судьбой.
    Сказать по правде, очень
    Никто не озабочен.

    Служили в те годы не так, как нынче, — десятилетиями. Фактически солдат всю свою зрелость тратил на армию, теряя связи с родными. Понятия "рекрутчина", "судьба рекрута" были в России синонимами каторги.
    Конечно, за годы службы неграмотный мужик превращался в настоящего воина, умелого, по-своему образованного, бывалого. Но оторванность от исконных корней всегда болезненна. Именно это и сумел передать поэт в небольшом стихотворении:

    Отца и мать мою едва ль
     Застанешь ты в живых.
    Признаться, право, было б жаль
    Мне опечалить их.
    Но если кто из них и жив,
    Скажи, что я писать ленив. . .
    Что бился храбро за царя.
    Что плохи наши лекаря,
    Что полк в поход послали
    И чтоб меня не ждали. . .

    В "Бородино", при всем пафосе, нарочитой маршевой ритмике и плакатной восторженности, мелькают бриллианты таких же скорбных в своей обыденности строк:

    . . . Рука бойцов колоть устала,
    И ядрам пролетать мешала
    Гора кровавых тел. . .

    . . . Смешались, в кучу кони, люди,
    И залпы тысячи орудий
    Слились в протяжный вой. . .
    . . . Полковник наш рожден был хватом:
    Слуга царю, отец солдатам. . .
    Да жаль его: сражен булатом,
    Он спит в земле сырой. .

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