Сочинение "Бородино" М.Ю. Лермонтова (Сочинение-раздумье)
. . . Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
М. Лермонтов
Слово "Бородино" знает весь мир. Это название небольшой деревни, находящейся недалеко от Москвы, на старой Смоленской дороге, стало символом побед. И в этом немалая заслуга русских писателей, в числе которых и Михаил Юрьевич Лермонтов.
Но сначала хочется вспомнить другое его стихотворение. Именно в нем поэт смог передать страдания русского воина, умирающего на поле брани:
Наедине с тобою, брат,
Нам довелось побыть.
На свете мало, говорят,
Мне остается жить.
Поедешь скоро ты домой.
Смотри ж. . . Да что!
Моей судьбой.
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
Служили в те годы не так, как нынче, — десятилетиями. Фактически солдат всю свою зрелость тратил на армию, теряя связи с родными. Понятия "рекрутчина", "судьба рекрута" были в России синонимами каторги.
Конечно, за годы службы неграмотный мужик превращался в настоящего воина, умелого, по-своему образованного, бывалого. Но оторванность от исконных корней всегда болезненна. Именно это и сумел передать поэт в небольшом стихотворении:
Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых.
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их.
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив. . .
Что бился храбро за царя.
Что плохи наши лекаря,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали. . .
В "Бородино", при всем пафосе, нарочитой маршевой ритмике и плакатной восторженности, мелькают бриллианты таких же скорбных в своей обыденности строк:
. . . Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел. . .
. . . Смешались, в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой. . .
. . . Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам. . .
Да жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой. .
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