Сочинение "Бородино" М.Ю. Лермонтова (Сочинение-раздумье)

. . . Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!

М. Лермонтов



Слово "Бородино" знает весь мир. Это название небольшой деревни, находящейся недалеко от Москвы, на старой Смоленской дороге, стало символом побед. И в этом немалая заслуга русских писателей, в числе которых и Михаил Юрьевич Лермонтов.

Но сначала хочется вспомнить другое его стихотворение. Именно в нем поэт смог передать страдания русского воина, умирающего на поле брани:



Наедине с тобою, брат,

Нам довелось побыть.

На свете мало, говорят,

Мне остается жить.

Поедешь скоро ты домой.

Смотри ж. . . Да что!

Моей судьбой.

Сказать по правде, очень

Никто не озабочен.



Служили в те годы не так, как нынче, — десятилетиями. Фактически солдат всю свою зрелость тратил на армию, теряя связи с родными. Понятия "рекрутчина", "судьба рекрута" были в России синонимами каторги.

Конечно, за годы службы неграмотный мужик превращался в настоящего воина, умелого, по-своему образованного, бывалого. Но оторванность от исконных корней всегда болезненна. Именно это и сумел передать поэт в небольшом стихотворении:



Отца и мать мою едва ль

Застанешь ты в живых.

Признаться, право, было б жаль

Мне опечалить их.

Но если кто из них и жив,

Скажи, что я писать ленив. . .

Что бился храбро за царя.

Что плохи наши лекаря,

Что полк в поход послали

И чтоб меня не ждали. . .



В "Бородино", при всем пафосе, нарочитой маршевой ритмике и плакатной восторженности, мелькают бриллианты таких же скорбных в своей обыденности строк:



. . . Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел. . .



. . . Смешались, в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой. . .

. . . Полковник наш рожден был хватом:

Слуга царю, отец солдатам. . .

Да жаль его: сражен булатом,

Он спит в земле сырой. .

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--