Сочинение Бородинская битва на страницах романа "Война и мир"

Лев Николаевич Толстой в своем романе-эпопее «Война и мир» дает широкую картину жизни России с 1805 по 1820 год. Этот исторический период насыщен драматическими событиями, происходившими во время Отечественной войны 1812 года.

Кульминацией романа, а также решающим моментом в жизни всей страны и многих героев произведения, является Бородинская битва, крупнейшее сражение между русской и французской армиями, состоявшееся 26 августа 1812 года.

Эпизод Бородинского сражения занимает двадцать глав третьего тома. Битва описана автором очень подробно: Толстой переносит читателей то в лагерь русских, то в ставку Наполеона, то на батарею Раевского, где находился Пьер Безухов, то в полк князя Андрея Болконского. Это позволяет полно и правдиво отобразить все события, произошедшие при Бородино.

Писатель показал сражение глазами Пьера, человека невоенного, который воспринимает всё происходящее с психологической точки зрения, лучше чувствует настроение солдат и офицеров. Даже вид самого Бородинского поля, «покрытого войсками и дымами выстрелов», вызывает у него восхищение, ему хочется «быть там, где были эти. . . блестящие штыки и пушки, это движение, эти звуки».

Пьер очутился в самом центре сражения, на знаменитой курганной батарее Раевского, куда был направлен главный удар тяжелой французской конницы, пехоты и артиллерии, и где погибли десятки тысяч людей. Батарея с «ласковым и шутливым участием» принимает этого неуклюжего штатского толстяка в очках и белой шляпе, который, стараясь никому не мешать, «смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару». Он видит простые лица солдат, слышит их немудреные шутки, и замечает, как «на лицах этих людей вспыхивали молнии разгорающегося огня».

Все действия окружающих Пьеру непонятны, даже его столкновение с французским офицером было странным: оба никак не могли понять, кто кого взял в плен. Но он видит обыденный ужас смерти и растущее желание солдат и офицеров выстоять. Наблюдая за ранеными и мертвыми, бегством французов с батареи, Пьер думает: «. . . Теперь они ужаснутся того, что они сделали!».

Но битва продолжалась. Главные события происходили в середине поля, когда после канонады «сшиблись пехотинцы». Несколько часов подряд то пешие, то конные сражались друг с другом, «стреляя, сталкиваясь, не зная, что делать». Адъютанты доносили противоречивые сведения, так как ситуация менялась постоянно. Наполеон отдавал распоряжения, но они большей частью не исполнялись, а из-за неразберихи и хаоса все делалось наоборот. Наполеон был в отчаянии, он чувствовал, что «войска те же, генералы те же, те же были приготовления, та же диспозиция, короткая и энергичная. . . даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом; но страшный взмах руки падал волшебно-бессильно. . . ».

Кутузов же, напротив, не суетился, доверяя людям проявлять инициативу, где это нужно. Он понимает, что «нельзя одному человеку. . . руководить сотнями тысяч человек, борющимися со смертью», и не мешает людям мелочной опекой.

Стоя в резерве, полк князя Андрея нес тяжелые потери, людей выбивали залетающие сюда ядра, но солдаты стояли, не отступая и не стараясь спастись. Сам князь был ранен осколком гранаты. «Неужели это смерть?. . — Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь. . . » —он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.

Завершая описание Бородинской битвы, Лев Николаевич сравнивает французское нашествие с разъяренным зверем и замечает, что «оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине раны», ибо «удар был смертелен».

Каков же, по мнению Толстого, итог Бородинской битвы ? «Прямым следствием Бородинского сражения, - говорит писатель, - было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и гибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника». Наполеон и его воины в этом бою утратили «нравственное сознание превосходства».

Несомненно, повествование о Бородине - центральная, вершинная часть всего романа-эпопеи. На Бородинском поле Пьер Безухов понял весь смысл и все значение этой войны как священной, освободительной войны, которую русский народ вел за свою землю, за родину.

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