Сочинение Босяк - новый герой в русской литературе

(По произведениям М. Горького)



В конце XIX века в русской литературе появляется новый герой — босяк, человек, отвергнутый обществом, изгой, судьба которого никого не интересует. Такой герой изображается в реалистических рассказах М. Горького. Художник рисует образ босяка неоднозначно, он пытается выявить причину, по которой герой опустился на дно общества. Писателя интересует внутренний мир, чувства, переживания босяка, влияние социального положения на его мироощущение. Горький рассматривает и исследует состояние несогласия героя с самим собой, причину его определенного поведения.

Одним из ранних реалистических произведений М. Горького является рассказ “Коновалов”, в котором повествуется о судьбе босяка Александра Ивановича Коновалова. Главный герой был прекрасным пекарем, действительно талантливым в своем деле, но в силу одной особенной черты своего характера, а именно меланхолии, чувства тоски, да такой, что “невозможно в ту пору жить ”, и “ все на свете. . . опротивеет ”, а герой “ сам себе становится в тягость”, он бросает все и уходит бродяжничать. Позже Коновалов возвращается, и здесь происходит его первая встреча с повествователем, которым является “подручный” пекаря. Автор неоднозначно изображает своего героя, начиная с портретной характеристики и кончая размышлениями и поступками персонала.

“По костюму это был типичный босяк, по лицу — славянин” — таким предстает перед нами Коновалов впервые. Горький сравнивает его с богатырем и в то же время пишет о том, что Коновалов все еще оставался ребенком в своем восприятии мира.

“Ребенок ты, Саша; не понимаешь ты ничего”, — говорила герою Вера, “. . . большой человек с ясными глазами ребенка” — таким его видел повествователь, то есть он сохранил искренность, доверчивость, способность видеть хорошее во всем, веру в добро, в людей и в их нравственность.

Коновалов — босяк, и, казалось бы, должен чувствовать себя обиженным, обделенным, должен обвинять во всех своих несчастьях, а потому быть враждебно настроенным к обществу, изгнавшему его, но этого не происходит, напротив, главный герой, к величайшему удивлению повествователя, “с таким легким духом выделяет себя из жизни в разряд людей, для нее не нужных и потому подлежащих искоренению”, считал, что “во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам”. Подобные размышления свидетельствуют о способности героя к самоанализу, что выделяет его из общей массы босяков “под отдельную статью”. Коновалова также характеризует отличное от мнения многих других представителей его социального класса отношение к природе, женщинам, просвещению (образованию). Так, например, герой рассказывал о купчихе, с которой расстался: “. . ,босяк рассказывает о женщине в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее, . . . но печальный и мягкий тон (Коновалова) при воспоминании о “купчихе” — тон исключительный”.

Герой рассказа Горького питает огромный интерес к книгам, часто просит повествователя почитать ему. Коновалов искренне верит в происходящие в книге события, порой даже чувствуя себя их участником.

На протяжении всего рассказа повествователь и главный герой рассуждают на многие темы, связанные с босячеством, тем самым выявляя свои точки зрения относительно их. Таким образом, мы можем говорить о том, что Коновалов способен на философские размышления. Персонаж рассказа не ограничен и может видеть истинную причину определенного поведения босяка и формирования его особого мышления. Коновалов говорит о происхождении склонности босяка ко лжи, обману, выдумыванию различных историй, к преувеличению каких-либо событий, происходивших с ним. Дело в том, что так проще жить, “если у человека в жизни не было ничего хорошего, — он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую-то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает. . . и сам себе верит, . . . ну ему и приятно”.

Казалось бы, перед нами действительно хороший человек, заслуживающий лучшей участи (доли), однако в чем причина неустроенности его жизни, где искать истоки его меланхолии и тоски, которые в конечном итоге привели его к самоубийству?

“Не нашел я точки моей. . . Ищу, тоскую, — не нахожу. . .

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