Сочинение Босяки - герои или жертвы?(по рассказу «Челкаш» )

Горький не только показал жертв несправедливого общественного строя, но глубоко проник в их психологию, раскрыл индивидуальное своеобразие личности каждого, даже самого забитого человека. Тяжесть жизни и борьба за существование уродуют психику людей, порождают в них злобу, жестокость, хитрость. Но в произведениях Горького появились и люди, которые высоко ценят человеческое достоинство, протестуют против унижения, лжи и несправедливости.

Яркий пример калечащего влияния мира капитала на душу человека дан Горьким в рассказе “Челкаш”.

Сильный, работящий и, в общем-то, неплохой парень Гаврила вынужден податься на заработки в город. После тяжелых деревенских работ Гавриле кажется, что городским все достается легко. Встретившись с бродягой, вором и пьяницей Челкашом, он обретает в его лице помощника, покровителя, “учителя жизни”. “Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет скорее видеть хозяина”.

Гавриле нужны деньги, он вначале согласен на все ради наживы, но, пережив животный страх, лишается остатков того человеческого, что было в его душе. “Волнения этой ночи выглодали, наконец, из него все человеческое”. Гаврила забыл, что Чел-каш его кормил, приютил, как сам Гаврила клялся ему в вечной дружбе. Сейчас он чувствовал только опасность, которую нес в себе этот человек и которая исходила на него, Гаврилу. Но узнав про деньги, которые сулит Челкаш, Гаврила соглашается на все, даже “душу загубить”. Нет в этом парне никаких принципов. Ради наживы он готов убить своего подельника, даже пытается это сделать, а когда не удается, Гаврила унижается и ползает перед Челкашом: “Сделай доброе дело! Пропащий ведь ты. . . Нет тебе пути. А я бы — ох! Дай ты их мне!”

Босяк и вор, контрабандист и пьяница, Челкаш оказывается морально выше и благороднее этого крестьянского парня, мечтающего разбогатеть, вложить деньги в хозяйство. Но средства, которыми он хочет добиться своей, может быть, хорошей цели, низки. Даже Челкашу стал омерзителен этот стяжатель, жалкий и ничтожный.

— На! Жри. . . — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

Челкаш удивлен низостью, до которой может упасть человек. “Разве из-за денег можно так истязать себя? . . . За пятак себя продаете!” Этот бродяга отличается благородством и чувством собственного достоинства, но он не герой, избранник судьбы, а скорее такая же жертва этого бездушного и алчного мира, как Гаврила. В статье “Беседы о ремесле” Горький прямо осудил босячество, говоря, что никаких надежд на него не возлагал. Что же касается анархизма босяков, то писатель резко осудил его в легенде о Ларре. В рассказах о босяках писатель наглядно показал бессилие их анархизма и стихийного протеста. .