БРАНД (норв. Brand) — герой драматической поэмы Г. Ибсена «Бранд» (1865). Обычно этот образ сводят к упорному отстаиванию позиции «все или ничего». Нравственная доминанта героя связывается исследователями с влиянием датского мыслителя и писателя С. Кьеркегора с его «или-или»; указывают также реальные прототипы: проповедник Ламерс из родного города Ибсена Шиена, молодой богослов К. Брюн.

Рожденный в браке без любви (мать Б. вышла замуж по расчету, бросив любимого человека), герой с детства отравлен ядом притворства и лицемерия. Он болезненно правдив и требует того же от своих ближних. Среди погруженных в конкретные житейские проблемы персонажей пьесы Б. одинок в своей заданности и умозрительности настолько, что его пространные, путаные монологи подчас производят гротескно-комический эффект. Они, как правило, абстрактны и несвоевременны: например, призыв к умирающим от голода крестьянам возрадоваться своему поло жению, ибо оно способствует их нравственному пробуждению: «…грех сейчас вам помогать: вас бог решил из тьмы поднять». Б. — антагонист ибсеновского «героя компромисса» Пер Гюнта, но он также мечтает «быть вполне самим собой», хотя цель у него, сельского пастора, другая: «Цель одна, одна дорога: быть живой скрижалью бога». В людях его отвращают «легкомыслие, тугодумие и безумие» — «тройственный союз», породивший обветшалые, сковывающие свободу человеческого духа догмы. Но убийственным для позиции героя образом он близок безумной Герд, дочери покинутого матерью возлюбленного, опустившегося человека (по видимости персонажа периферийного, по сути — впрямую сопоставляемого с Б. ). Герд, считающая единственно подлинной церковью ледяной храм на вершине скал, потому что в любом другом храме тесно, оказывается духовной «сестрой» Б. Поначалу прихожане воспринимают его как пастора-утешителя, пастора-спасителя. Но он их не любит, как вообще не любит никого на свете. И если холодность в отношении к матери объясняется воспоминаниями печального детства, то преобладание в чувстве к Агнес и сыну сознания мужнего и отцовского долга, а не любви — следствие изначально холодной натуры. Только утрата близких пробуждает в герое живые чувства, позволяет ему постепенно преодолеть душевный схематизм. Б. превращается в мученика собственной воли, он идет до конца и, всеми отвергнутый, погибает под снежной лавиной вместе с «сест-. рой» Герд.



Одна из самых издаваемых пьес Ибсена, «Бранд» имеет сравнительно небольшую сценическую историю. В Норвегии полностью пьеса была поставлена лишь в 1895 г. На русской сцене в сокращенном варианте — на сцене МХТ (1906) с В. И. Качаловым в главной роли; в 1907 г. целиком пьеса была сыграна П. Н. Орленевым в киевском театре Бергонье. .