Сочинение Братия и дружина! Лучше погибнуть, чем быть пленным

Величайшая патриотическая поэма «Слово о полку Игореве» посвящена не победам, которых немало было в истории русского войска, а страшному поражению, в котором князь впервые в русской истории оказался пленным, а войско почти совсем уничтоженным. Читая «Слово», мы видим опасность, суровую действительность, Русь, страдающую от многолетних междоусобных войн князей и опустошительных набегов половцев. Русским князьям не хватало единства в борьбе с



врагом, они выступали против степи с немногими разрозненными силами. Враждовавшие между собой князья не могли сопротивляться страшному врагу Руси, объединившемуся тогда под властью хана Кончака.



Князь Игорь мужественно и прямо смотрел в лицо правде. Войско его было невелико. Весной 1185 года медленно двигалось оно по бескрайней дикой степи навстречу врагу. Со всех сторон войско окружала пугающая враждебная неизвестность. Воины помнили о грозном предзнаменовании — солнечном затмении, которое они увидели в самом начале пути и решили, что это не к добру. Но Игорь возразил своим дружинникам: «Братья и дружина! Тайны Божия никто же не весть, а знамению творець бог и всему миру своему. А нам что створить Бог, — или на добро, или на наше зло, — а то же нам видети», — знать заранее о том, что их ждет, невозможно, со временем их судьба будет ясна.



Автор «Слова» очень живо описывает уход русского войска на сражение и восклицает: «О Руская земле! уже за шеломянем еси!», что позволяет предположить, что он тоже бывал в военных походах и поэтому так точно мог передать и душевные переживания воинов, уходящих за пределы родной земли, прощающихся с Родиной.



За войском следуют хищные звери, жаждущие скорой добычи на поле брани. Врага можно ждать отовсюду. Узнав, что половцы вооружены и готовы к бою, Игорь не стал обманывать своих воинов: битвы не избежать, возвращаться стыдно, нужно начинать бой, в близкой победе которого он не уверен. «Братья, сего есмы искали, а потягнем», — говорит своим воинам Игорь. Князь взывает к чести, долгу и мужеству воинов и не говорит о скорой победе. После первой легкой победы над половцами, когда войско было окружено врагами и воины увидели, что против них собралась вся половецкая рать. Когда враги стали наступать со всех сторон и русские князья растерялись, Игорь снова подбадривает своих воинов и напоминает им, что они знали, что делали, выступая против вражеских полков, и отступать некуда.



В войске Игоря были не только обученные воины-дружинники, выступавшие верхом на конях, но и обычные люди — крестьянское ополчение. Игорь приказал дружинникам оставить коней, чтобы сражаться всем вместе, на равных: «Оже побегнемь, утечемь сами, а черные люди оставим, то от бога ны будеть грех, сих выдавше. Пойдем, но или умремь, или живи будемь на единомь Месте».



Игорь Новгород-Северский — смелый военачальник, любящий свою Родину и связанный крепкой боевой дружбой со своими дружинниками. В бою князь и его воины проявляют достойные похвалы выдержку и упорство: они сражались три дня, и лишь к концу третьего дня под напором вражеских полчищ сложили свои знамена. Игорь благороден: воинская честь и чувство крепкой мужской дружбы не позволяют ему бросить в беде своего брата Всеволода. Всеволод — тоже отважный воин, он сражается, как настоящий русский богатырь: куда он летел, сверкая золотым шлемом, там лежали отрубленные половецкие головы. Во время битвы Всеволод забывает обо всем: и о почестях, и о богатстве, и о красавице-жене, и о собственной жизни.



Всеволод не забывает о мужестве и храбрости простых воинов. Он хвалит их за то, что «куряне — опытные воины: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены, пути им ведомы, овраги известны, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли навострены; сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы».



Доблестная русская дружина сражается с ненавистными половцами до последнего вздоха. Ожесточенный и кровопролитный бой прекратился только тогда, когда совсем некому стало проливать кровь. Автор «Слова» укоряет Игоря за то, что он погубил всю дружину на дне половецкой реки Каялы.



Когда русские воины потерпели страшное поражение, а сам князь был ранен и схвачен врагами, он мужественно принял вину на себя. Только себя князь Игорь винил в преступлениях, которые совершал против простого народа во время междоусобных войн. Он вспоминает, сколько совершил убийств, сколько пролил крови, сколько горя принес невинным людям, сколько людей было разлучено со своими родными. Игорь кается перед людьми в своих грехах: «И все то совершил я. Недостоин я жить». Игорь был прав, объясняя свое поражение междоусобными войнами русских князей друг с другом. Им не хватало единства в борьбе с врагом, и русские князья выступали против половцев с немногими разрозненными силами. Князья враждовали между собой и поэтому не могли сплоченно и дружно выступать против страшного врага Руси, объединившегося тогда под властью хана Кончака.



Главным героем «Слова о полку Игореве» является, конечно, вся Русская земля. В создании ее образа автор достигает необычайного мастерства. Образ Родины создан автором с глубоким чувством любви к ней, и защищать ее готов каждый воин до последней капли крови.