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Братья-разбойники

    Не стая воронов слеталась
    На груды тлеющих костей,
    За Волгой, ночью, вкруг огней
    Удалых шайка собиралась.
    Какая смесь одежд и лиц,
    Племен, наречий, состояний!
    Из хат, из келий, из темниц
    Они стеклися для стяжаний!
    Здесь цель одна для всех сердец -
    Живут без власти, без закона.
    Меж ними зрится и беглец
    С брегов воинственного Дона,
    И в черных локонах еврей,
    И дикие сыны степей,
    Калмык, башкирец безобразный,
    И рыжий финн, и с ленью праздной
    Везде кочующий цыган!
    Опасность, кровь, разврат, обман -
    Суть узы страшного семейства;
    Тот их, кто с каменной душой
    Прошел все степени злодейства;
    Кто режет хладною рукой
    Вдовицу с бедной сиротой,
    Кому смешно детей стенанье,
    Кто не прощает, не щадит,
    Кого убийство веселит,
    Как юношу любви свиданье.

    Затихло все, теперь луна
    Свой бледный свет на них наводит,
    И чарка пенного вина
    Из рук в другие переходит.
    Простерты на земле сырой,
    Иные чутко засыпают, -
    И сны зловещие летают
    Над их преступной головой.
    Другим рассказы сокращают
    Угрюмой ночи праздный час;
    Умолкли все - их занимает
    Пришельца нового рассказ,
    И все вокруг его внимает:

    "Нас было двое: брат и я.
    Росли мы вместе; нашу младость
    Вскормила чуждая семья:
    Нам, детям, жизнь была не в радость;
    Уже мы знали нужды глас,
    Сносили горькое презренье,
    И рано волновало нас
    Жестокой зависти мученье.
    Не оставалось у сирот
    Ни бедной хижинки, ни поля;
    Мы жили в горе, средь забот,
    Наскучила нам эта доля,
    И согласились меж собой
    Мы жребий испытать иной:
    В товарищи себе мы взяли
    Булатный нож да темну ночь;
    Забыли робость и печали,
    А совесть отогнали прочь.

    Ах, юность, юность удалая!
    Житье в то время было нам,
    Когда, погибель презирая,
    Мы все делили пополам.
    Бывало, только месяц ясный
    Взойдет и станет средь небес,
    Из подземелия мы в лес
    Идем на промысел опасный.
    За деревом сидим и ждем:
    Идет ли позднею дорогой
    Богатый жид иль поп убогой, -
    Все наше! все себе берем.
    Зимой, бывало, в ночь глухую
    Заложим тройку удалую,
    Поем и свищем и стрелой
    Летим над снежной глубиной.
    Кто не боялся нашей встречи?
    Завидели в харчевне свечи -
    Туда! к воротам, и стучим,
    Хозяйку громко вызываем,
    Вошли - все даром: пьем, едим
    И красных девушек ласкаем!

    И что ж? попались молодцы;
    Не долго братья пировали;
    Поймали нас - и кузнецы
    Нас друг ко другу приковали,
    И стража отвела в острог.

    Я старший был пятью годами
    И вынесть больше брата мог.
    В цепях, за душными стенами
    Я уцелел - он изнемог.
    С трудом дыша, томим тоскою,
    В забвенье, жаркой головою
    Склоняясь к моему плечу,
    Он умирал, твердя всечасно:
    "Мне душно здесь. . . я в лес хочу. . .
    Воды, воды!. . " но я напрасно
    Страдальцу воду подавал:
    Он снова жаждою томился,
    И градом пот по нем катился.
    В нем кровь и мысли волновал
    Жар ядовитого недуга;
    Уж он меня не узнавал
    И поминутно призывал
    К себе товарища и друга.
    Он говорил: "Где скрылся ты?
    Куда свой тайный путь направил?
    Зачем мой брат меня оставил
    Средь этой смрадной темноты?
    Не он ли сам от мирных пашен
    Меня в дремучий лес сманил,
    И ночью там, могущ и страшен,
    Убийству первый научил?
    Теперь он без меня на воле
    Один гуляет в чистом поле,
    Тяжелым машет кистенем
    И позабыл в завидной доле
    Он о товарище совсем!. . "
    То снова разгорались в нем
    Докучной совести мученья:
    Пред ним толпились привиденья,
    Грозя перстом издалека.
    Всех чаще образ старика,
    Давно зарезанного нами,
    Ему на мысли приходил;
    Больной, зажав глаза руками,
    За старца так меня молил:
    "Брат! сжалься над его слезами!
    Не режь его на старость лет. . .
    Мне дряхлый крик его ужасен. . .
    Пусти его - он не опасен;
    В нем крови капли теплой нет. . .
    Не смейся, брат, над сединами,
    Не мучь его. . . авось мольбами
    Смягчит за нас он божий гнев!. . "
    Я слушал, ужас одолев;
    Хотел унять больного слезы
    И удалить пустые грезы.
    Он видел пляски мертвецов,
    В тюрьму пришедших из лесов,
    То слышал их ужасный шепот,
    То вдруг погони близкий топот,
    И дико взгляд его сверкал,
    Стояли волосы горою,
    И весь как лист он трепетал.
    То мнил уж видеть пред собою
    На площадях толпы людей,
    И страшный xoд до места казни,
    И кнут, и грозных палачей. . .
    Без чувств, исполненный боязни,
    Брат упадал ко мне на грудь.
    Так проводил я дни и ночи,
    Не мог минуты отдохнуть,
    И сна не знали наши очи.

    Но молодость свое взяла:
    Вновь силы брата возвратились,
    Болезнь ужасная прошла,
    И с нею грезы удалились.

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