Брехт Б. - Вариант 1

БРЕХТ, БЕРТОЛЬД

(1898 — 1956)

немецкий драматург и поэт

Брехт по праву считается одним из крупнейших деятелей европейского театра второй половины ХХ века. Он был не только талантливым драматургом, пьесы которого до сих пор идут на сцене многих театров мира, но и создателем нового направления, получившего название «политический театр».

Родился Брехт в немецком городе Аугсбурге. Еще в гимназические годы увлекся театром, но по настоянию семьи решил посвятить себя медицине и после окончания гимназии поступил в Мюнхенский университет. Поворотным пунктом в судьбе будущего драматурга стала встреча с известным немецким писателем Леоном Фейхтвангером. Он заметил талант юноши и посоветовал ему заняться литературой.

Как раз в это время Брехт закончил свою первую пьесу — «Барабаны в ночи», которая была поставлена в одном из мюнхенских театров.

В 1924 году Брехт закончил университет и переехал в Берлин. Здесь он

встретился с известным немецким режиссером Эрвином Пискатором, и в 1925 году вместе они создали «Пролетарский театр». Собственных денег, чтобы заказывать пьесы известным драматургам, у них не было, и Брехт решил писать сам. Он начал с того, что переделывал пьесы или писал инсценировки известных литературных произведений для непрофессиональных актеров.

Первым таким опытом стала его «Трехгрошовая опера» (1928) по книге английского писателя Джона Гея «Опера нищих». В основе ее сюжета — история нескольких бродяг, вынужденных искать средства для существования. Пьеса сразу же стала пользоваться успехом, поскольку нищие никогда еще не были героями театральных постановок.

Позже вместе с Пискатором Брехт пришел в Берлинский театр Фольксбюнне», где была поставлена вторая его пьеса — «Мать» по роману М. Горького. Революционный пафос Брехта отвечал духу времени. Тогда в Германии происходило брожение разных идей, немцы искали пути будущего государственного устройства страны.

Следующая пьеса Брехта — «Приключения бравого солдата Швейка» (инсценировка романа Я. Гашека) — привлекла внимание зрителей народным юмором, комичными житейскими ситуациями, яркой антивоенной направленностью. Однако она же навлекла на автора недовольство фашистов, которые к тому времени пришли к власти.

В 1933 году все рабочие театры в Германии были закрыты, и Брехту пришлось покинуть страну. Вместе с женой, известной актрисой Еленой Вайгель, он переезжает в Финляндию, где пишет пьесу «Мамаша Кураж и ее дети».

Сюжет был заимствован из немецкой народной книги, в которой рассказывалось о приключениях торговки во время Тридцатилетней войны. Брехт перенес действие в Германию периода первой мировой войны, и пьеса прозвучала как предостережение против новой войны.

Еще более отчетливую политическую окраску получила пьеса 4 Страх и отчаяние в третьей империи», в которой драматург вскрыл причины прихода к власти фашистов.

С началом второй мировой войны Брехту пришлось покинуть Финляндию, ставшую союзницей Германии, и переехать в США. Туда он привозит несколько новых пьес — Жизнь Галилея» (премьера состоялась в 1941 году), «Господин Пунтилла и его слуга Матти» и «добрый человек из Сезуана». В их основе лежат фольклорные сюжеты разных народов. Но Брехт сумел придать им силу философского обобщения, и его пьесы из народной сатиры стали притчами.

Стараясь как можно лучше донести до зрителя свои мысли, идеи, убеждения, драматург ищет новые выразительные средства. Театральное действие в его пьесах разворачивается в прямом контакте со зрителями. Актеры выходят в зал, заставляя зрителей ощутить себя непосредственными участниками театрального действия. Активно используются зонги — песни, исполняемые профессиональными певцами на сцене или в зале и включенные в канву спектакля.

Эти открытия потрясали зрителей. Не случайно Брехт оказался одним из первых авторов, с которых начался Московский театр на Таганке. Режиссер Ю. Любимов поставил одну из пьес Брехта — «добрый человек из Сезуана», которая наряду с некоторыми другими спектаклями стала визитной карточкой театра.

После окончания второй мировой войны Брехт возвращается в Европу и поселяется в Австрии. Там с большим успехом идут пьесы, написанные им в Америке, «Карьера Артуро Уи» и «Кавказский меловой круг». Первая из них явилась своеобразным театральным ответом на нашумевший фильм Ч. Чаплина «Великий диктатор». Как заметил сам Брехт, в этой пьесе он хотел договорить то, что не сказал сам Чаплин.

В 1949 году Брехта приглашают в ГДР, и он становится руководителем и главным режиссером театра «Берлинер ансамбль». Вокруг него объединяется группа актеров: Эрих Эндель, Эрнст Буш, Елена Вайгель. Только теперь Брехт получил неограниченные возможности для театрального творчества и экспериментов. На этой сцене состоялись премьеры не только всех пьес Брехта, но и написанных им инсценировок крупнейших произведений мировой литературы — дилогии из пьесы Горького «Васса Железнова» и романа «Мать», пьес Г. Гауптмана «Бобровая шуба» и «Красный петух». В этих постановках Брехт выступал не только как автор инсценировок, но и как режиссер.

Особенности драматургии Брехта потребовали нетрадиционной организации театрального действия.

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