Бронте Э. - Вариант 1

Бронте Эмили. Родилась в Торнтоне (графство Йоркшир) в 1818 году в семье священника. Получила домашнее образование. В 1842 году вместе с сестрой Шарлоттой отправилась в Брюссель изучать иностранные языки, но вскоре возвратилась в Англию. В 1845 году Шарлотта совершенно случайно обнаружила несколько стихотворений Эмили; так выяснилось, что все сестры Бронте имеют склонность к литературе. Через год они опубликовали под псевдонимами совместный стихотворный сборник "Стихотворения Каррера, Эллиса и Эктона Беллов"; любопытно, что продать удалось всего два экземпляра этого сборника.



В середине 1847 года лондонский издатель Гонтли Ньюби принял к публикации роман Эмили "Грозовой первал". Этот роман увидел свет одновременно с "Джейн Эйр" Шарлотты и "Агнес Грей" Энн Бронте; наибольший успех выпад на долю "Джейн Эйр". Что же касается "Грозового перевала", по-настоящему роман Эмили оценили лишь в ХХ столетии. Вскоре после выхода книги у Эмили случилось обострение чахотки и в декабре 1848 года она тихо скончалась. .