Картузник, один из обитателей ночлежки. Мы узнаем, что в прошлом он был владельцем красильной мастерской. Но обстоятельства изменились, его жена сошлась с мастером, и ему, чтоб остаться в живых, пришлось уйти. Теперь этот человек опустился на самое дно.

Позиция Б. - это скепсис, фатализм, он всегда принижает человека. Он жесток, не желает сохранять в себе какие-либо хорошие качества. В нем нет ни капли сострадания. На просьбу умирающей Анны вести себя потише, он отвечает: "шум - смерти не помеха. . . ". Он считает, что "все люди на земле - лишние. . . ". С точки зрения Б. , именно на абсолютном дне жизни обнажается истинная сущность человека, с него слетает наслоение цивилизованной, культурной жизни: ". . . все слиняло, один голый человек остался". Видимо, тем самым он хочет сказать о животной сущности человека. Б. видит в нем лишь низкое, эгоистичное, не желая принимать во внимание развитие общественной, культурной жизни. В этом случае можно считать значительной такую его фразу: "Выходит - снаружи как себя ни раскрашивай, все сотрется. . . все сотрется, да!" Опустившись на самое дно жизни, Б. уже не верит в человека, он занимает пассивную не только внешнюю, но и внутреннюю позицию. .