Сочинение Будущее начинается сегодня

Я знаю большое количество людей, которые живут ради будущего, для будущего, будущим. На мой взгляд, это ошибочная позиция. Не замечая событий и лиц «сегодняшнего» дня, эти люди существуют лишь формально, можно сказать, - призрачно. Больше того, они пропускают свою жизнь, о качестве которой якобы заботятся. Ведь существует незыблемая истина – завтрашнего дня просто нет. Любое будущее - это, по сути, настоящее, потому что человек может жить только в настоящем. А это значит, что надо очень внимательно и бережно относиться к каждому своему дню. Бесспорно, что будущее начинается сегодня.

Эта истина в полной мере верна как для каждого отдельного человека, так и для государства в целом. Особенно важно, на мой взгляд, чтобы эту истину уяснили для себя российские чиновники, призванные заботиться о благополучии многих людей.

Я еще юн, посещаю самую обыкновенную школу, поэтому могу говорить лишь о том, что мне близко, что я наблюдаю каждый день. А это, конечно же, проблемы того учебного заведения, где я получаю образование. Хочу сказать, что проблем этих великое множество – все они влияют на качество нашего «учения», и далеко не в лучшую сторону.

На мой взгляд, одной из основных проблем российского образования является проблема недостаточного финансирования, а проще говоря, нехватки денег. Школы, как все знают, это бюджетная сфера. Следовательно, денег им взять неоткуда, кроме как от государства. А государство обеспечивает школы весьма посредственно. Может быть, и поэтому в нашей стране все больше появляется частных учебных заведений – лицеев, гимназий и тому подобное. Ведь они имеют право брать деньги и из внегосударственных источников. А ими, как правило, являются родители учеников. Или спонсоры (что гораздо реже).

В основном все бремя расходов на обучение своих отпрысков ложится на плечи родителей. А если родители просто не в состоянии платить? Значит, их ребенок получит плохое образование и его ждет малоперспективное будущее. Это значит – будущее миллионов людей предрешено. А это несправедливо. Как же общество «равных возможностей», к которому стремится наше правительство?

Итак, обычные среднестатистические школы получают мало денег. К чему это приводит? Мизерные зарплаты учителей заставляют их работать где угодно, только не в школах. А те, кто все-таки в школе работают, чувствуют себя униженными – государством и, зачастую, более богатыми учениками. Все это отражается на качестве образования, которое мы получаем в школе.

Я уже не говорю о том, что недостаток денег сказывается на оборудовании школ, на снабжении их всем необходимым и современным. Школам не хватает денег на учебники, компьютерные классы, ремонт, ведение дополнительных кружков и прочее. Все это, в конечном счете, отражается на уровне образования – в российском масштабе. Все это отражается на жизни миллионов людей тех, кто обучает нас, «дает путевку в жизнь». А чему, по большому счету, может научить человек, уставший от бесконечной борьбы за существование, разочарованный и не верящий в свою страну, в свое будущее?

Возможно, многие скажут мне – проблема гораздо серьезнее. Неужели ты думаешь, что деньгами можно решить все? Например, в твоей родной Астрахани? Конечно, я так не думаю, но деньги в человеческом обществе – это, помимо всего прочего, еще и показатель многих важных – нематериальных – вещей: уважения, значимости, ценности. Что может быть главнее этого?

Таким образом, на мой взгляд, решение проблем российского образования во многом связано с достаточным финансированием школ. Конечно, нужно начинать «от идеи» - реформирования концепции образования. Но пока «суд да дело», необходимо решать «маленькие вопросы», за которыми стоят, тем не менее, человеческие судьбы. Один из таких «животрепещущих» вопросов – полноценное финансирование российских школ. .