Сочинение Будущее страны

Наша страна – наш дом, а значит, нам должно быть в нем уютно. И задача живущих в ней людей создавать эту хорошую атмосферу, ведь все в наших руках!

Я – гражданка Российской Федерации, и это дает мне повод размышлять о том, что ждёт меня и окружающих в нашей стране в ближайшем будущем, ведь нам небезразлична её судьба. Не знаю, как другим, а мне было бы интересно увидеть Россию в первых рядах среди прогрессивных стиран в сфере образования, ведь для этого есть все или почти все условия. Если что и мешает, то, как мне кажется, нехватка честного и действительно толкового руководителя, заинтересованности правительства в этом прогрессе, выгодность роста уровня образования. Ведь в нашей стране есть многое, она растет и развивается в медицине, технике и так далее. Бюджет страны не стоит на мертвой точке, а продвигать вверх его нужно всегда. Поэтому находящимся в моей позиции людям следовало бы хорошо задуматься о выборе власти. Рассмотрим один из наиважнейших путей роста будущего России: один из таких путей - образование. Начинать нужно с преемственности детских садов, школ, техникумов, училищ, Высших Учебных Заведений. От того, что будут преподавать и как воспитывать в учебных заведениях, будет зависеть будущее молодого поколения, каким оно вырастет, что оно сделает для страны. Люди ждут изменений и мы – дети – можем их осуществить! Например, говоря о школах: иногда преподаваемая некоторая информация совершенно не нужна и бессмысленна! Правильнее было бы эти бесполезные часы направить на более углубленные знания в определенных областях. Как можно хорошо знать русский язык, если в одиннадцатом классе проводится около одной пары уроков в неделю? А это наш родной зык, на котором мы разговариваем, пишем, общаемся. В конце концов, вспомним об экзаменах. Я считаю, что очень хорошей оказалась идея о введении профильного обучения в школах, но всё же нет предела совершенствованию даже таких задумок ради прогресса. Дисциплина, воспитание патриотизма – всё это нужно развивать с самого детства. Но многое зависит и не только от родителей, но и от нас – детей. Захотим ли мы этого будущего, влиять на него. Задача родителей: ненавязчиво влиять на детей, просвещать, заинтересовывать, чтобы они делали правильные выводы, правильный выбор, а не шли на поводу толпы. Только целеустремленные, образованные люди всегда добиваются чего-то и делают карьеру в тех или иных областях – это авангард будущего России. Когда идут президентские выборы, мы решаем судьбу страны, и если мы сделаем неправильный выбор, по тому пути Россия и пойдет. Не зная курса той или иной партии, как мы можем выбирать?! Нужно в этом разбираться, а не следовать общему выбору. Многое зависит от нас самих и поэтому каждый должен начинать с себя. .