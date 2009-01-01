Сочинение Будущее страны в наших руках

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать-

В Россию можно только верить

Ф. И. Тютчев

2009 год в России был объявлен Годом молодёжи. С молодёжью связаны надежды любого государства. «Сегодня России остро необходимы хорошо образованные, энергичные люди, умеющие принимать яркие, интересные решения. От активности молодого поколения, их искреннего желания принести пользу своему Отечеству во многом зависят и личные профессиональные достижения юношей и девушек, и уверенное будущее России,» - говорил Президент России Д. А. Медведев на встрече со студентами.

Сегодня в нашей республике насчитывается большое количество молодёжных общественных объединений, инициативных групп. Молодые активисты принимают участие в общественной, политической жизни страны. У нас в стране проходят различные молодёжные и детские фестивали, конкурсы, олимпиады, смотры, акции, спортивные праздники. Каждый год проходят районные и республиканские игры парламентского движения «Зарница» и «Орлёнок». В нашей республике уже много лет подряд проходит традиционная акция «Молодёжь против наркотиков». Ежегодно 27 июня в России отмечается День молодёжи.

В декабре у нас проходили выборы молодёжного парламента. Я была рада тому, что органы правительства решили проложить дорогу к политике для молодёжи. В каждом районе и городе республики Мордовии, на суд молодёжи предоставлено несколько партий, из числа которых была выбрана ведущая. Услышав об этом, я немедленно подала заявку в кандидаты от детской молодёжной организации МРДЮОД «Истоки». На данный момент я занимаю должность секретаря молодёжного парламента Ромодановского муниципального района, и мне очень нравится то, что мы, молодёжь, действительно можем внести огромный вклад в развитие нашей республики, нашей великой страны, несмотря на наш возраст. Я считаю, что создание молодёжного парламента - это огромный плюс для развития социального общества нашей Родины. Благодаря молодёжным парламентариям, молодые люди могут вступать в процесс принятия решений, не касаясь помощи больших политиков. Мы первые начинаем использовать новейшие технологии, чтобы стать основой взаимодействия политически активной молодёжи страны. Мы, молодёжные парламенты, повышаем эффективность участия молодёжи в жизни страны, региона, муниципалитета. Это позволяет формулировать и доводить проблемы молодёжи до власти, предлагать механизмы их решения и решать их. Я считаю, что благодаря существованию молодёжного парламента будет налажено эффективное взаимодействие «молодеешь - власть» и «власть - молодежь» в нашей стране. Благодаря молодёжным объединениям и парламентариям увеличится количество молодёжи в органах власти. Политические партии и органы власти смогут замещать вакантные должности из числа перспективных молодёжных депутатов. Поэтому молодёжные парламенты уже сегодня считаются кадровым ресурсом современной молодёжи.

Привлекая молодёжь в процесс принятия важных для нашей страны решений, мы усиливаем политический строй развития страны. Я думаю, что молодёжь обязана высказывать свои идеи, потому что некоторая часть из них, обязательно найдёт свою потребность в политике России.

На данный момент наша страна находится на ступени модернизации, за которой непременно последуют новые люди в политике. Мне кажется, что

наша страна очень сильно изменилась бы, если за стол Президента и на места депутатов были бы посажены не люди высоких чинов, а школьники или

студенты. Появилось бы много интересных идеи и предложении, которые

наверняка заинтересовали бы десятки тысяч людей.

К сожалению, у меня нет возможностей, которые имеет Президент и депутаты, но если бы они были, я бы обязательно постаралась улучшить будущее нашей страны.

Во-первых, я постаралась бы прекратить социальное расслоение общества на два слоя: богатые и бедные. На данный момент разница в разрыве велика, но самое ужасное то, что эта разница увеличивается с каждым днём. Я считаю, что при прекращении этого распада, в России нормализуется политический строй. Во-вторых, я бы постаралась выделить средства для социального развития прогресса в науке и спорте. Почему я сделала акцент именно на этих сферах деятельности? Факты говорят сами за себя. . . Каждый раз в газетах или по телевизору сообщают о новом открытии, сделанным русским учёным, но, к сожалению, не в России, а в Китае, США или какой-нибудь другой стране. Почему кубки, медали и другие премии присуждаются именно тем странам? Ответ прост: они не скупятся, а наоборот стараются собрать как можно больше денежных средств, и направить их в деятельность науки.

Так же я хотела бы провести множество арт - акций, целью которых было бы предоставление мест работы для молодёжи и лиц не достигших восемнадцатилетнего возраста. Плюсом ко всему этому было бы увеличение количества социальных классов и открытие новых направлений в сфере обслуживания. Мне кажется, что такое предложение пришлось бы по душе многим.

Рассеивание маргинальных слоев общества - эта задача, непременно стала бы одной из главных запланированных мною дел, если бы я занимала высокую должность. Я бы обязательно выделила деньги па постройку приютов и пансионатов для людей без определённого места жительства.

Внимательное отношение к сиротам - ещё одна важная вещь, которую нельзя просто так оставить без внимания.

Я высказала лишь небольшую часть моей точки зрения, которая, возможно, в дальнейшем может повлиять на ход развития нашей страны.

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