Сочинение Будущее светло и прекрасно (по роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?»).

. . . Где нет свободы, Там нет счастья.

Роман “Что делать?” написан в 1863 году. Роман создавался в крайне тяжелых условиях. В это время Чернышевский сидел в тюрьме под строгим надзором полиции. Однако это не помешало ему создать произведение. В романе Чернышевский рисует карти отжившего свой век и мешающего развитию общества; настоящего, то есть окружавшую его действительность, и будущего, каким он его представляет.

Будущее представлено в четвертом сне Веры Павловны. Чернышевский рисует нам мир изобилия, счастья и любви. Вместе с Верой Павловной мы оказываемся в мире, где все люди — братья. Они живут единой семьей. Все живут в великолепных дворцах, построенных из алюминия и хрусталя.

Днем все население занято работой. Труд полностью заменен машинами, а люди только управляют ими. Н. Г. Чернышевский предвидел, что в будущем, когда все будут равны между собой, труд станет удовольствием, а не рабством, как это было в его время. Старики и дети занимаются в доме по хозяйству. Но стариков очень мало, так как здесь здоровая и спокойная жизнь, которая сохраняет свежесть, поэтому люди стареют очень поздно. Коллективный труд сплачивает людей, делает их дружными и отзывчивыми. После хорошей работы наступает веселый отдых. По вечерам все собираются в большом и просторном зале, чтобы потанцевать, повеселиться, побеседовать.

“Все они — счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения, — счастливцы, о счастливцы!” — говорит о них Чернышевский.

В своем романе Чернышевский показывает людей революционной интеллигенции. Показывает ярко в романе Рахметова, который противопоставлен образу Кирсанова, Лопухова. Рахметов, который в течение длительного времени общался с народом, и стал “особенным” человеком.

В этом романе Чернышевский показал “новых людей” — это Лопухов и Кирсанов, Вера Павловна. ну прошлого, то есть старого мира, картину всего Двигать и приближать историю относится к образу Рахметова. .