Сочинение Булгаков, Какие пьесы Булгакова и какие прозаические произведения вам знакомы

Какие пьесы Булгакова и какие прозаические произведения вам знакомы?

Пьесы «Дни Турбиных» (по роману «Белая гвардия»), «Бег» (был снят художественный фильм), «Иван Васильевич» (кинофильм «Иван Васильевич меняет профессию»), «Зойкина квартира», «Полоумный Журден», пьесы-инсценировки «Мертвые души», «Война и мир». Прозаические произведения: сборник рассказов «Записки юного врача», рассказ «Ханский огонь», повесть «Собачье сердце», романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман», «Жизнь господина де Мольера».

Среди ранних произведений Булгакова есть «поэма в десяти пунктах с прологом и эпилогом» «Похождения Чичикова». Вы помните, что поэма Гоголя названа «Похождения Чичикова, или Мертвые души». О чем говорит различие названий произведений Гоголя и Булгакова?

У Гоголя акцент сделан на «мертвых душах», что позволило ему, помимо сатирического разоблачения авантюры Чичикова, рассмотреть многие философские, социальные и нравственные проблемы, широко отразить российскую действительность своего времени, включить в поэму лирические отступления и вставные эпизоды. Заголовок поэмы Булгакова настраивает на восприятие Чичикова и его авантюры.

Известно, что Булгаков инсценировал многие прозаические произведения: «Мертвые души». Комедия по поэме Н. В. Гоголя в четырех актах (двенадцать картин с прологом); «Дон Кихот». Пьеса по роману Сервантеса в четырех действиях, девяти картинах; «Война и мир». Инсценированный роман Л. Н. Толстого в четырех действиях (тридцать сцен).

Премьера «Мертвых душ» состоялась во МХАТе в 1932 году, «Дон Кихот» был поставлен в Государственном академическом театре им. А. С. Пушкина в Ленинграде в 1941 году. «Война и мир» на сцене не ставилась. Попробуйте обосновать выбор произведений для создания инсценировок.

Выбор объясняется глубоким интересом Булгакова к русской и мировой классической литературе. Если в творчестве Гоголя Булгакова привлекает сатирическое направление, то в «Дон Кихоте» он создает самостоятельное произведение по мотивам Сервантеса, в котором Булгаков сочувствует романтическому образу средневекового рыцаря и утверждает веру в его несбыточные фантазии. Видимо, образ Дон Кихота был внутренне близок Булгакову. Инсценируя роман Толстого «Война и мир», писатель строит его в виде исторической хроники и отбирает в качестве героев людей, так или иначе связанных с военными событиями, а именно: семьи Ростовых, Волконских, Пьера Безухова, Кутузова и исключает страницы, посвященные изображению светской жизни.

На сцене многих театров шли и идут сейчас такие пьесы, как «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Бег», «Кабала святош (Мольер)», «Последние дни (Пушкин)», «Полоумный Журден» (Мольериана в трех действиях), «Багровый остров» и др. Какие из них вам удалось посмотреть? Как вы их восприняли?

Смотрел «Дни Турбиных», «Бег», «Последние дни (Пушкин)». Воспринимал с большим интересом. Пьесы о Гражданской войне и судьбе интеллигенции, русской эмиграции вызывают глубочайшее сочувствие к жертвам Гражданской войны, к России, потерявшей свой генофонд, к конкретным героям пьес. Гражданская война — величайшее несчастье страны. В пьесах о Пушкине и о Мольере автор обращается к их последним дням и тем самым создает у зрителя грустное, даже трагическое настроение. Привлекает исторически точное изображение действительности, на фоне которой происходят события.

Какие прозаические произведения Булгакова были переработаны для постановки на сцене? Какие из них вы видели? «Собачье сердце» было создано в телевизионном варианте и в нескольких сценических постановках. Как вы объясняете популярность этого произведения в наше время?

Как уже было сказано, пьеса «Дни Турбиных» написана по роману «Белая гвардия», «Собачье сердце» — по одноименной повести. Смотрел «Собачье сердце» в Театре юного зрителя (одна из лучших постановок Г. Яновской) и в телевизионном варианте. Хотя произведение было написано в 20-е годы (1925 год — время написания, затем для публикации оно было запрещено и только в 1987 году стало известно нашим читателям и зрителям) и многие реалии того времени уже отпали и не актуальны для сегодняшнего поколения, повесть необыкновенно популярна благодаря тем социально-нравственным и философским проблемам, которые в ней поставлены. Можно ли изменить природу человека революционным путем, в чем ученый должен осознавать свою ответственность перед обществом и новыми поколениями за свои научные открытия, какова роль интеллигенции в обществе, в чем смысл такого явления, как шариковщина, и многие другие вопросы продолжают волновать сегодняшнее общество. И потому книга нашла огромное количество читателей, а деятели театра и кино с большим интересом взялись за ее инсценирование и постановку.