Булгаков М.А. - Вариант 1

БУЛГАКОВ, МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1891–1940), русский писатель. Родился 3 (15) мая 1891 в Киеве в семье профессора Киевской духовной академии. Семейные традиции переданы Булгаковым в романе Белая гвардия (1924) в изображении уклада дома Турбиных. В 1909, по окончании лучшей в Киеве гимназии, Булгаков поступил на медицинский факультет Киевского университета. В 1916, получив диплом, работал врачом в селе Никольское Смоленской губ. , затем в г. Вязьме. Впечатления тех лет легли в основу цикла рассказов Записки юного врача (1925–1926).

Еще студентом Булгаков начал писать прозу, в основном связанную с медицинской тематикой, а затем земской врачебной практикой. По воспоминаниям сестры, в 1912 он показывал ей рассказ о белой горячке. После Октябрьской революции 1917 Булгаков вместе с женой Т. Лаппа вернулся из Вязьмы в Киев. Кровавые события, свидетелем которых он стал, когда город переходил то к красным, то к белым, то к петлюровцам, легли в основу некоторых его произведений (рассказ Я убил, 1926 и др. , роман Белая гвардия). Когда в 1919 в Киев вошла Добровольческая армия белых, Булгаков был мобилизован и в качестве военного врача уехал на Северный Кавказ.

Выполняя обязанности врача, Булгаков продолжал писать. В 1924 в Автобиографии он написал: «Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов». Первый фельетон Булгакова Грядущие перспективы, опубликованный с инициалами М. Б. в газете «Грозный» в 1919, давал жесткую и ясную картину как современного писателю общественно-политического и экономического состояния России («оно таково, что глаза. . . хочется закрыть»), так и будущего страны. Булгаков предвидел неизбежную расплату войной и нищетой «за безумие дней октябрьских, за самостийность изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станками для печатания денег. . . за все!» Писатель не верил в «очистительную силу» революции, видя ее тяжелые последствия для общества. Заболев тифом, Булгаков не смог покинуть Владикавказ вместе с Добровольческой армией. Попытка выбраться из Советской России морем, через Батум, также не увенчалась успехом. Некоторое время он оставался во Владикавказе, зарабатывая на жизнь театральными рецензиями и написанными по заказу местного театра пьесами (которые впоследствии уничтожил). В 1921 Булгаков приехал в Москву. Начал сотрудничество с несколькими газетами и журналами в качестве фельетониста. Произведения разных жанров публиковал в газете «Накануне», выходившей в Берлине. В газете «Гудок» Булгаков сотрудничал с целой плеядой писателей – И. Бабелем, И. Ильфом и Е. Петровым, В. Катаевым, Ю. Олешей. Впечатления этого периода были использованы Булгаковым в повести Записки на манжетах (1923), которая не была издана при жизни писателя. Главным героем повести является человек, подобно Булгакову, приехавший в Москву, чтобы начать жизнь «с чистого листа». Необходимость написать бездарную пьесу для того, чтобы «вписаться» в новую жизнь, угнетает героя, он чувствует свою связь с прежней культурой, которая для него воплощена в Пушкине. Своеобразным продолжением Записок на манжетах явилась повесть Дьяволиада (1925). Ее главный герой, «маленький человек» Коротков, оказался в самой гуще фантасмагорической жизни Москвы 1920-х годов и стал ее летописцем. В Москве происходит действие и других повестей Булгакова, написанных в эти годы, – Роковые яйца (1925) и Собачье сердце (1925, опубл. в 1968). В 1925 Булгаков опубликовал в журнале «Россия» роман Белая гвардия (неполный вариант), работу над которым начал еще во Владикавказе.

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