Сочинение Булгаков "Мастер и Маргарита" - сочинение : Композиция и система образов в романе "Мастер и Маргарита"

Композиция - это организация художественного произведения, соотнесенность и взаимодействие его компонентов, которая обеспечивает единство формы и содержания. Она зависит от особенностей художественного мышления писателя и жанровых признаков его произведения, она включает в себя единство всех образных средств и принципы их соотношения и группирования, конфликт и расстановку персонажей, вставные новеллы и лирические отступления. Все художественно-образные средства организации материала подчинены законам композиции: художественная деталь, портрет и пейзаж, интерьер, параллелизм сюжетных линий, контрапункт, парные образы и переписка героев, перекрестные характеристики, авторские описания, литературный монтаж, подтекст…



Роман в романе Г. Булгакова - это не механическое чередование разделов. Сожженное в печи произведение Мастера (так называемый «внутренний» роман) возрождается, будто Феникс из пепла, так как он связан с персонажами романа «внешнего». Он - не только обгорелая тетрадь и память Маргариты, не только рассказ на Патриарших и сны «Ивана Бездомного из сумасшедшего дома». С «внешним» романом его соединяет образ Алоизия Могарыча, предателя, которого Мастеру изображать «неинтересно», так как уже был в его творчестве Иуда. И есть редактор, который спрашивал Мастера, кто ему подсказал написать роман на такую тему, - тому редактору, наверное, были очень знакомы чувства Пилата.



И литераторы, которые травили нового коллегу - с тех самих соображений, что и Каиафа. Воланд прав: изменились времена, а люди остались такими же: они легкомысленные и любят деньги, и хоть их и испортил квартирный вопрос, они милосердные. И так же, как во времена Иуды и Пилата, каждый день вынуждены выбирать: донести «куда нужно» или нет, рискнуть, или не следует? И идти ли ночью куда-то за город - ради любви?



Но интертекстуальные связи соединяют не только «внешний» и «внутренний» романы «Мастера и Маргариты», а их вместе - с «объективной реальностью, данной в ощущениях». Они включают в произведение Булгакова и всю культуру человечества. От евангельских текстов до оперы «Фауст» и написанных предшественниками «комических энциклопедий русской жизни» - «Мертвых душ» Гоголя и приключений Остапа Бендера Ильфа и Петрова.



Одна из интереснейших проблем романа «Мастер и Маргарита» - проблема творчества. Булгаков ярко и выразительно описал мир литературной конъюнктуры, которая представляла современное писателю искусство слова. Как же решается эта проблема? Можно сказать, что и здесь Булгаков использует прием сопоставления типов писателей. Мастер сумел подняться над обществом, практически отделил себя в подвальчике. Знакомых в Москве у него практически не было. Это дало ему свободу создавать то, что велит совесть морального человека, перо свободного писателя и талант Мастера. И рано или поздно он должен был показать свой роман миру. И тогда его стали судить люди вроде Латунского. Разве понимали они, что поднимают руку на творение о вечном? Возможно, понимали, так как время от времени и на них, как на Берлиоза, находил страх. Это был скрытый страх того, что кроме власти, которая их кормит и натравливает на кого-то, есть высшие силы. Но они привыкли жить, не ставя себе вопросов. Главное - лишь бы было сытно. Не случайно сцены в ресторане так похожи на сцены Великого бала сатаны.



Не оставляет сомнения и ироническое изображение коридоров и кабинетов писательского союза, где надписи совсем далекие от творчества. Это своеобразный распределитель материальных благ, да и только. Ни одного отношения к творчеству это не имеет. Так вот ирония Бегемота и Коровьева, которые размышляют вслух о талантах дома Грибоедова, целиком понятна. Настоящим писателям совсем не нужны удостоверения о том, кто они являются, - достаточно прочитать несколько страниц их произведений. Но они притворяются великими писателями. Иван Бездомный довольно успешно сначала вписывается в этот круг. Но он наделен живой душой, хоть и имеет неразвитый ум. Просто этот молодой человек воспитывался в безверии в эпоху, когда разрушались храмы и души.



Столкнувшись с непонятным, он лишается, прежде всего, вранья и отказывается от сочинительства. Он молодой, и автор надеется, что он еще поймет истину. Иван Попырев стал профессором, тем не менее, не достиг той свободы, без которой творчество невозможно. Приобрел ли ее Мастер? И да, и нет. Ведь он не смог бороться за свой роман. Поэтому и заслужил покой. Судьба мастера, как и судьба Ивана Бездомного, - это судьба тех, кто старался честно и бескомпромиссно разобраться, где правда, а где ложь, и познать истину. Именно на них возлагает надежду и сам Г. Булгаков.



Одна из интереснейших проблем романа «Мастер и Маргарита» - проблема творчества. Булгаков ярко и выразительно описал мир литературной конъюнктуры, которая представляла современное писателю искусство слова. Сатирик - это человек, который говорит на языке смеха. Языком цветным, что имеет множество оттенков на палитре искусства: от трагической иронии до веселой буффонады. Но у каждого сатирика все таки собственный язык, и каждый автор выбирает краску, которая ему по душе. И опытный читатель, не колеблясь, распознает произведение Булгакова - по специфическим признакам его сатиры.

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