Сочинение Булгаков "Мастер и Маргарита" - сочинение "Тайны романа «Мастер и Маргарита»"

" Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать платок, которым она удушила своего ребенка. " В этой фразе великая сила Маргариты, и позже, признавая себя легкомысленной, Маргарита объясняет свою просьбу стремлением даровать покой другому человеку. Мне кажется, что для автора очень важно, что Маргарита не попросила за Мастера. Ведь за Мастера нельзя просить, ему должно воздасться за его творчество. И вот Маргарите дарована возможность не попросить, а уже потребовать возвращения Мастера. " Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, Мастера". При этом, лицо Маргариты исказилось судорогой. Вся речь Маргариты отрывиста, бессмыслена все это говорит о великом волнении, о всепоглощающей любви. " Ты. . . ты ,ты ". " Рыдания душили Маргариту, она шептала, давясь словами".



Все это говорит о том, что чувства переполняют душу Маргариты, упокаивается же она только прикоснувшись к Мастеру. В этой страстной, страдающей как от раны, изорванной речи отражается как в зеркале великая любовь. И вот уже Маргарита стремится убедить Мастера во всесильности Воланда. И теперь она убеждает его, уговаривая как мать: " Выпей, выпей. Ты боишься ? Нет, нет, верь мне, что тебе помогут. " И Маргарита же отказывается верить в то, что Мастер душевнобольной. И здесь мысли Маргариты это мысли автора. " Ужасные слова ! Ужасные слова ! Он Мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом. " К Маргарите возвращаются человеческие чувства: страх, слабость перед страшным известием.



И вот Маргарита говорит Воланду о своем желании: " Прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было. " Это стремление вернуть себе и Мастеру покой, создать гармоничный мир на Арбате, в квартире подвала. Здесь Маргарита уже жена, хранительница очага, отсюда и стремление к свету. Но вот появляется Могарыч, и Маргарита преображается, теперь она уже шипит как кошка, себя же ощущает ведьмой, хотя здесь она мстит той предающей московской жизни. Но Маргарита стремится не только к тому, чтобы спасти Мастера, она стремится сохранить творца, и здесь очень горячо это отстаивает.



Ее внешняя речь очень выразительна, и во внутреннем монологе уже нет нужды, ведь мир, в котором находятся и Мастер, и Маргарита способен слышать все и читать любые мысли. Прощание Маргариты и Воланда напоминает молитву: " Прощайте, прощайте," " Маргарита молитвенно протянула обе руки к Воланду. " Все это перед возвращением в тот страшный мир, который дал возможность в Сатане увидеть Бога. И вот, прощаясь с Воландом, Маргарита получает в подарок подкову. Но она теряет эту подкову и вскрикивает " в отчаянии ": " Боже, я потеряла подкову ! ". Уходя в прошлый мир, Маргарита обращается к Богу, теряя подарок Дьявола. В этом символический смысл: быть может этим обозначена конечная цель пути, но кроме того, сказано, что и в старую свою жизнь Маргарита больше не вернется.



Быть может именно это и понимает Маргарита, сидя уже в подвале, поэтому и плачет от "пережитого потрясения и счастья". И внутри у нее появляется страх, что несгоревший роман это призрак, сон. И автор называет это " последней страшной мыслью ", а дальше Маргарита почти что совершает выбор, предопределяет свою дальнейшую судьбу фразой: " Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. . . Да, тьма. . . " Этот путь к свету через тьму" путь к вечности. . . В этом эпизоде встречи Маргариты с Мастером речь Маргариты очень важна. В ее словах отражаются не только ее чувства, но именно ее словами предсказывается дальнейшая судьба Мастера и ее самой. Уже не в первый раз автор доверяет пророчество Маргарите, это говорит о том, что героиня близка автору, дорога ему и вобрала в себя представление автора о истинной женщине, матери, жене, хранительнице очага. Такой предстает Маргарита в этой сцене, и все это отражается в ее речи.

И вот Маргарита вновь вместе с Мастером.

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