Сочинение Булгаков и его роман «Собачье сердце»

Судьба литературного наследия Булгакова — исторический сюжет редкого драматизма, скорбная судьба высокого искусства, ищущего справедливого признания.

Совсем еще недавно Булгаков был хорошо известен и близок сравнительно небольшому кругу специалистов-литературоведов, знатокам театра 30-х годов, помнящим успех мхатовской постановки “Дней Турбиных”, отдельным любознательным читателям.

Имя его, впрочем, в послевоенный период произносилось с уважением, но главные литературные успехи времени связывались все же не с ним.

Теперь Михаил Афанасьевич Булгаков безоговорочно отнесен к классикам советской литературы, в суждениях о нем совсем иные, чем прежде, интонации, другая эмоциональная читательская сопричастность к его индивидуальному художественному опыту.

Все это отражает крупные перемены в нашем эстетическом сознании, которые, понятно, есть следствие общественных сдвигов в последние годы.

Тема дисгармонии, доведенной до абсурда из-за вмешательства человека в законы природы, в законы развития общества с блестящим мастерством и талантом раскрыта в повести Михаила Афанасьевича Булгакова “Собачье сердце”. Эта идея реализуется автором в аллегорической форме. На мой взгляд, эта форма повествования наиболее удобна для писателя. Ведь повесть затрагивает прежде всего социальные вопросы и проблемы: критикует власть государства над личностью, раскрывает многие человеческие пороки. Без труда читатель узнает в главном герое собирательный образ комиссарствующего пролетария. Добродушная, простая дворняга превращается в ничтожное и агрессивное человекоподобное существо, которое под влиянием внешних обстоятельств становится опасным для общества. Эксперимент с этой дворнягой и положен в основу повести.

Профессор Преображенский, немолодой уже человек, живет уединенно в прекрасной благоустроенной квартире. Гениальный хирург занимается прибыльными операциями по омоложению. Но профессор задумывает улучшить саму природу, он решает посоревноваться с самой жизнью и создать нового человека, пересадив собаке часть человеческого мозга. Для этого эксперимента он выбирает уличного пса Шарика.

Вечно голодный горемычный пес Шарик по-своему неглуп. Он оценивает быт, нравы, характеры Москвы времен нэпа с ее многочисленными магазинами, трактирами на Мясницкой “с опилками на полу, злыми приказчиками, которые ненавидят собак”, “где играли на гармошке и пахло сосисками”. Наблюдая жизнь улицы, он делает умозаключение: “Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь”; “Повар попадается разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас”. Увидев Филиппа Филипповича Преображенского, Шарик понимает: “Он умственного труда человек. . . , этот не станет пинать ногой”.

И вот профессор совершает главное дело своей жизни — уникальную операцию: он пересаживает Шарику гипофиз человека от скончавшегося за несколько часов до операции мужчины. Человек этот — Клим Чугункин, двадцати восьми лет, судимый три раза. Занимался тем, что играл на балалайке по трактирам.

В результате сложнейшей операции на свет рождается безобразное существо. Оно наследовало пролетарскую сущность своего предшественника. Булгаков так описывает его внешний вид: “Человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие. . . Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка”. Первые произнесенные им слова были ругань и “буржуй”.

С появлением этого человекообразного существа жизнь профессора Преображенского и обитателей дома становится сущим адом. Он учиняет дикие погромы в квартире, гоняется за котами, устраивает потоп. . . Все обитатели профессорской квартиры в полной растерянности, о приеме пациентов нет и речи. “Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом. . . ” Хозяин дома негодует: “Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать!. . С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете.

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