Сочинение «Булгаков ... испытывал всю жизнь острую и уничтожающую ненависть ко всему, что носило в себе хотя б

Время - неподкупный судья, оно отводит каждому писателю свое заслуженное место. Сегодня том Михаила Афанасьевича Булгакова, стоящий на книжной полке, свидетельствует о хорошем вкусе читателя. Но так было не всегда. Булгаков пережил годы цензурных запретов, страшную травлю в печати. Но он продолжал писать, даже допуская, что читатель никогда не увидит его творения.



Зная жизненный путь этого писателя, трудную судьбу многих его произведений, можно понять, почему с такой горечью, уничтожающим сарказмом он описывает нравы современных ему «служителей музы». В романе «Мастер и Маргарита» писатель знакомит нас с жестоким миром псевдолитераторов. Это глупые, злобные, обласканные властью халтурщики. О них хорошо сказал прозревающий поэт Иван Бездомный, обличая Рюхина: «Типичный кулачок по своей психологии, но кулачок тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу. «Взвейтесь» да «Развейтесь»… А вы загляните к нему внутрь… вы ахнете». Страшно становится оттого, что судьбой такого истинного художника, как Мастер, распоряжаются бездарные и трусливые лжелитераторы.



В этом же романе мы знакомимся с таким представителем «пишущей братии», как председатель Массолита Михаил Берлиоз. Этот «служитель муз» давно продал свой талант. Теплое местечко ему стало гораздо дороже настоящего произведения искусства. Берлиоз уже не способен отличить настоящее произведение искусства от халтуры, а настоящего Художника - от ремесленника.



В своих произведениях Булгаков со всей силой таланта, со свойственной только ему иронией и сарказмом обличает пошлость и подлость, низость и безвкусицу во всех сферах человеческой жизни. Так, в «Мастере и Маргарите» он горько высмеивает нравы современных ему москвичей. Эти люди падки до «бесплатных денег». Как только из-под купола варьете начинают сыпаться деньги - воспитанные и благообразные, на первый взгляд, люди моментально превращаются в животных. В погоне за купюрами они забывают обо всем: «В бельэтаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» и другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам как толкану!» И вдруг послышалась плюха».



Неодобрительно относится писатель и к чрезмерному увлечению жительниц Москвы заграничными вещами. Из-за модной вещицы из Парижа они забывают о своем достоинстве. Воланду ничего не остается, как проучить их, в один момент уничтожив всю одежду, надетую на модниц.



Но это не самые страшные пороки современников Булгакова. Писатель показывает нам, что люди его времени непорядочны (Семплияров с его «семейной» историей), корыстолюбивы (Никанор Иванович Босой). Они ленятся, хамят, подличают, врут напропалую. Чего стоят, например, сотрудники варьете – Степа Лиходеев, Римский, Варенуха. В своем романе Булгаков карает их, наказывая за пороки.



Писатель не мог и не хотел мириться с абсурдом, царящим в России 20-30 годов. Он тонко иронизирует над всеобщим страхом перед иностранными шпионами, распространённым в то время в стране, и горько - над поголовным безбожием в Советской России.



Булгаков, как всякий творческий человек, обладал тонкой душевной организацией. Он очень остро воспринимал все, что происходило в его стране. Именно поэтому писатель не мог не переживать, видя трагичность существования в Советской России, не ощущать те жуткие процессы, которые в ней происходили. В повести «Собачье сердце» Булгаков выразил свое отношение ко всему, что видел вокруг.



В результате насильственной операции, произведенной профессором Преображенским, из милейшего пса Шарика получается «такая мразь, что волосы дыбом встают». Шариков гоняется за кошками, спит на полатях в кухне, бросает окурки на пол, непотребно ругается, пристает к Зине, ворует. Но это еще не самое страшное. Он, почувствовав свою полную безнаказанность, принадлежность к «пролетарскому классу», шантажирует беззащитную девушку, пишет доносы на профессора Преображенского и даже угрожает ему. Можно сказать, что ученый создал «мертвую душу», способную только уничтожать и истреблять.



В считанные месяцы пролетарий Шариков проделывает путь от «ничего» ко «всему». Мы понимаем намек Булгакова на революционные события 1917 года. Полиграф Полиграфович, как представитель «трудового элемента», заручается поддержкой власти, получает паспорт, устраивается на руководящую должность. Теперь он может творить все, что ему подскажет «классовая ненависть». Шариков – «полезный» член нового общества, обладающий «уже не собачьим, а именно человеческим», «самым паршивым из всех существующих в природе» сердцем.



Финал повести отражает отношение Булгакова к пролетарской революции и новым хозяевам положения. Шариков вновь превращается в Шарика и начинает заниматься своими, предназначенными ему природой, делами…



В заключение с уверенностью можно сказать, что Булгаков всю свою жизнь боролся против отрицательных человеческих качеств, мешающих свободно жить и творить. В своих произведениях он тонко и иронично высвечивал и высмеивал пороки людей, помогая нам избавляться от них и делать жизнь лучше. .