Сочинение Булгаковская Москва в романе «Мастер и Маргарита»

Роман «Мастер и Маргарита» стал итоговым в жизни и творчестве М. А. Булгакова. Он писал его на протяжении двенадцати лет. В этом произведении автор выразил свои взгляды на Свет и Тьму, Добро и Зло, Верность и Предательство, Любовь и Ненависть.



Через весь роман проходят образы москвичей, современников Булгакова. Автор подробно описал быт и нравы московских литераторов, которые очень хорош знал. Кроме того, Булгаков нарисовал жизнь и других жителей Москвы 20-30-ых годов: служащих Варьете, работников домкома, продавцов и просто уличных зевак.



Роман открывается знакомством читателя с представителями «пишущей братии»: председателем Массолита М. А. Берлиозом и подающим надежды поэтом Иваном Бездомным. Вникая в их беседу, мы сразу сталкиваемся с ложью, узостью мышления, приспособленчеством. Берлиоз отчитывает Бездомного за его антирелигиозную поэму, героем которой был Иисус Христос. Мы сразу понимаем, что это «творение» было написано молодым поэтом не от души, а в угоду власти.

Булгаков показывает нам, как в то время рождались известные поэты. Талант учитывался в последнюю очередь, на первый план выходило неукоснительное следование слову партии и вождя. Достаточно просто взглянуть на председателя Массолита, чтобы понять, какие люди ценились в то время. Берлиоз давно уже продал свой талант за теплое местечко, он не способен отличить настоящее произведение искусства от мишуры, а настоящего поэта от подделки.

Сам Булгаков относился к этому герою с большой иронией. Просвещая Бездомного в вопросах религии, «высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, - поэт узнавал все больше и больше…» Душа Берлиоза давно мертва, поэтому Воланду остается только одно – убить его тело.



Не лучшим образом выглядят и представители Варьете. Директор театра Степа Лиходеев – гуляка, лентяй, пьяница, враль. Подобны ему и сотрудники Варьете: финдиректор Римский, администратор Варенуха. Они заботятся лишь о своем благополучии. Эти герои без зазрения совести берут взятки, хамят, врут, подличают. Поэтому все эти работники Варьете и получают свое наказание от Воланда. Лиходеев в одно мгновение был выкинут в Ялту, Римского напугала до полусмерти Гелла, а Варенуха побывал в шкуре вампира.



Одним из ярких «московских» персонажей является Никанор Иванович Босой, председатель домкома. Этого «великого» взяточника знали все жители его дома. Единственной возможностью добиться от него улучшения жилищных условий была либо большая взятка, либо звонок от влиятельного человека. Никакие другие доводы (тяжелое семейное положение, большое количество детей) на Никанора Ивановича не действовали.

Сама фамилия героя иронична. Несмотря на то, что он всегда был сыт, одет и обут, он оставался Босым. И этот герой был справедливо наказан Воландом. Взяточничество обернулось против Никанора Ивановича. Он взял взятку советскими червонцами, которые в «нужный» момент превратились в доллары. Босого арестовали. Уже в камере герою приснилось, что он валютчик и его продолжают преследовать.



Для того, чтобы показать главные пороки москвичей, Булгаков на страницах своего романа устраивает сеанс разоблачительной черной магии. Ничто так не оживляет внимания публики, как падающие из-под купола червонцы. Приличная, казалось бы, московская публика начинает устраивать бедлам в погоне за деньгами: «В бельэтаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» и другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам как толкану!» и вдруг послышалась плюха». Тем самым Булгаков показывает невероятную тягу москвичей к легкой наживе. Ради денег они готовы на все, даже потерять человеческий вид.



Не лучшим образом выглядит и женское население Москвы. Советских дам очень легко было подкупить всякими заграничными штучками. Москвички с радостью мерили иностранные платья, забыв обо всем на свете: «И вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины…Одна, как буря, ворвалась за занавеску,…овладела первым, что подвернулось, - шелковым, в громадных букетах, халатом и, кроме того, успела подцепить два футляра духов».



Булгаков замечает, что современные ему москвичи – неверные супруги, падки до денег и т. д. Но больше всего их испортил квартирный вопрос, что замечает и Воланд.



Но при всех своих недостатках жители Москвы – неплохие люди.

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