Сочинение Бунин Иван Алексеевич: мастер русской реалистической прозы

"Бунин Иван Алексеевич: мастер русской реалистической прозы"



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И. А. Бунин является одним из крупнейших мастеров русской реалистической прозы и выдающимся поэтом. В пору творческого расцвета писатель-реалист правдиво отразил темноту и косность старой деревни, создал много своеобразных, запоминающихся характеров русских крестьян. Проницательный взор художника видел неминуемое разрушение и запустение «дворянских гнезд», наступление буржуазных отношений, проникавших в деревню. Антикапиталистические обличительные настроения с большой силой выражены в произведениях «Братья» и «Господин из Сан-Франциско».



Значительны и другие темы в творчестве Бунина. Проникновенно пишет художник о чудесном даре любви, неповторимо передает чувство неразрывного слияния человека с природой, отражает тончайшие движения души. Бунин достигает необыкновенной выразительности и красочности литературного языка, прозрачной ясности стиха и прозы.



Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже, в семье обедневшего помещика. Отец его принадлежал к старинному дворянскому роду, из которого, по свидетельству писателя, вышло «немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский — один из корифеев русской литературы» ‘. Большую роль в формировании внутреннего мира будущего писателя сыграла его мать, любившая русскую литературу и передавшая эту любовь сыну.



Детство и юность Бунина прошли на хуторе Бутырки, Елецкого уезда, Орловской губернии. Учился он в Елецкой гимназии (около четырех лет), затем заканчивал образование дома, под руководством старшего брата Юлия, высланного из Петербурга на родину за участие в народовольческом движении. Чтение произведений русских классиков, особенно Пушкина, Лермонтова, Гоголя, знакомство с революционно-демократической критикой способствовало возникновению у будущего писателя прогрессивных, демократических настроений. Весной и летом 1889 года Бунин побывал в Харькове, затем в Крыму, Смоленске, Витебске, Москве, а в следующем, 1890 году посетил могилу Тараса Григорьевича Шевченко в Каневе. О впечатлениях от своей поездки по Днепру писатель впоследствии поведал в рассказе «Казацким ходом» (1898), в частности о том, с каким нетерпением он стремился «увидеть вечное пристанище того, кто так горячо любил все это, кто воплотил в своих песнях всю красоту своей родины вместе с горестями своей страдальческой жизни».



В 1891 году Бунин живет в Полтаве, служит в статистическом бюро, а затем в библиотеке земской управы. С большим интересом он следит за украинской литературой, посещает спектакли труппы Саксаганского, восхищается игрой прославленной Марии Заньковецкой. В летние месяцы писатель путешествует по городам, местечкам и селам Украины, посещает Киев, Чиги-рин, Черкассы, Хорол, Миргород, Лубны, Дикое Поле. Он много ходит пешком, заводит знакомство с крестьянами, беседует с бандуристами и кобзарями. «Я в те годы был влюблен в Малороссию, в её села и степи,— говорит Бунин,— жадно искал сближения с её народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей… пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью».



Большой жизненный и песенно-исторический материал выносит Бунин из этих встреч и бесед. Украинская тема впоследствии выразительно зазвучит в его прозаических («На край света», «Лирник Родион», «Суходол», «Лика») и стихотворных произведениях.



В 90-е годы Бунин переписывается и обменивается книгами с Б. Д. Гринченко, старается привлечь его к участию в своих начинаниях на ниве народного просвещения. Сближение в Орле, Харькове и Полтаве с радикально настроенной интеллигенцией народнического толка во многом определяет идейную направленность ранней прозы Бунина. Литературная деятельность И. А. Бунина начинается в конце 80-х годов прошлого столетия. Его первым опубликованным произведением было стихотворение «Над могилой С. Я. Надсо-на» (1887). Затем появились первые рассказы Бунина из жизни обездоленных русских крестьян («Два странника», «Нефед-ка»). В 1891 году выходит первая книга стихов Бунина. Молодой писатель освещает важные и злободневные вопросы жизни русской деревни, рисует безысходную нищету крестьянства («Кастрюк», «На чужой стороне», «На хуторе», «На Донце» и др. ). Тема нравственной ответственности дворянской интеллигенции перед народом была поставлена в рассказах «Танька» (1893), «Вести с родины» (1895). Во многих произведениях писатель показывает запустение дворянской усадьбы, одичание её последних обитателей («Байбаки», «В поле»). В рассказе «На край света» (1894) Бунин рисует эпизоды переселения безземельных украинских крестьян в далекий Уссурийский край, трагические переживания переселенцев в момент разлуки с родными местами, слезы детей и горькие думы стариков. Живописные краски украинского пейзажа, исторические аналоги, цитаты из дум и песен, элементы украинской лексики и характерные интонации народной речи придают этому небольшому рассказу особое очарование, глубокий лиризм.



Бунинские произведения 90-х годов отличаются демократизмом, знанием народной жизни, связью с традициями русской реалистической прозы (Левитов, Н. Успенский, Чехов). В них сказалось также влияние как радикальных, так и некоторых слабых сторон народнической идеологии (изображение крестьян исключительно покорными и страдающими тружениками, некоторая идеализация «простоты и воли» деревенской жизни). В рассказе «На даче» отразилось кратковременное увлечение Бунина религиозно-моральной философией Льва Толстого.



В 1898 году Бунин попадает в Одессу, знакомится здесь с группой журналистов и художников, часто посещает этот город. Пейзаж, колорит и своеобразные характеры местных жителей зарисованы им в ряде произведений. В конце 90-х годов укрепляется дружба Бунина и Чехова.

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