Сочинение Бунин, Жизнь Арсеньева. Опишите приемный экзамен в гимназию

Когда, по утверждению рассказчика — Алексея Арсеньева, он вступил в «сознательную жизнь»?

Алексей «незаметно» вступил в сознательную жизнь и ощутил это внезапно, случайно заглянув в трюмо и увидев в нем с удивлением и даже некоторым страхом довольно высокого, худощавого, стройного мальчика в коричневой косоворотке. Он много раз видел себя в зеркале, но только сейчас заметил и осознал, что вырос, и был удивлен и даже напуган этим.

Его волнует многое: перемена, произошедшая с ним, новый облик, ощущение своей привлекательности, смутное предчувствие перемен. Ему довелось также пережить много горя — смерть бабушки, сестры Нади. Тема взросления героя становится одной из основных тем «Жизни Арсеньева».



Алексей вспоминает об иллюстрациях в тех книгах, которые он читал в детстве, — они запомнились ему на всю жизнь. Остались ли и у вас воспоминания об иллюстрациях давно прочитанных книг?

Мне особенно запомнились иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина, выполненные художником И. Билибиным. Прекрасно иллюстрировал «Мертвые души» А. Агин. У каждого моего одноклассника свои воспоминания.

Согласны ли вы с Алешей Арсеньевым, что знакомые строки «У лукоморья дуб зеленый. . . » так хороши, что их заслуженно можно назвать «колдовскими»?

Совершенно согласен с Алешей Арсеньевым, что строки «У лукоморья дуб зеленый. . . » завораживают своим очарованием, настоящим колдовством слова, поэтичностью художественной речи. В прологе к «Руслану и Людмиле» собраны известные с детства образы из волшебных сказок. Пушкин нарисовал таинственно-сказочную картину с «неведомыми дорожками» и «следами невиданных зверей». Хочется читать и перечитывать вслед за юным героем подлинно волшебные и таинственные строки, вводящие в чарующий колдовской мир: «Там лес и дол видений полны. . . » Важно отметить, что Бунин писал свою «вымышленную автобиографию» в зрелом возрасте, и тем дороже для него воспоминания детства и юности. И потому очарование пушкинского пролога к «Руслану и Людмиле» — это и очарование ребенка, и очарование вспоминающего детские годы взрослого писателя.

Как Алеше удается доказать, что «Страшная месть» Н. В. Гоголя утверждает торжество справедливости? Убедил ли он вас в этом?

Он видит торжество справедливости в удовлетворении чувства «священнейшей законности возмездия», а это, по его мнению, означает конечное торжество добра над злом; и зло должно караться с предельной беспощадностью. Такое понимание нравственности связано у Алеши с верой в Бога, совершающего справедливость возмездия. В представлении героя возмездие «повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви к Богу и к ближнему».

Опишите приемный экзамен в гимназию. Что спрашивали у Алеши? Знаете ли вы, кто такие амаликитяне? Как отнесся к этому вопросу отец Алеши?

Приемный экзамен описан кратко. Мы только знаем, что Алексей дома готовился к нему три года. Он был несложен: надо было помножить пятьдесят пять на тридцать, рассказать, кто были такие амаликитяне, четко и красиво написать фразу и прочитать стихотворение Пушкина «Румяной зарею покрылся восток. . . ». Рыжий в очках учитель предусмотрительно прервал чтение стихотворения, когда Алексей дошел до чтения эротических строк («учителю слишком хорошо было известно это пробужденье»). Что касается амаликитян, то это кочевое племя в Палестине. Слова отца говорят о ненужности, чуждости многого из того, о чем спрашивали Алешу на экзамене. Да и сам он видел в гимназии много ненужного.

Опишите первый бал, на котором удалось побывать герою. Сочувствуете ли вы его переживаниям и понятны ли они вам?

Это был бал в женской гимназии. Стояли морозные дни. Во дворе женской гимназии выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу и сажали в два ряда нарядные густые свежие елки. Навстречу Арсеньеву и Глебочке шли гимназистки в шубках и ботинках, в хорошеньких шапочках и капорах, с длинными посеребренными инеем ресницами и лучистыми глазами, некоторые из них приветливо звали на ходу: «Милости просим на бал!» Эти девочки пробуждали в герое первые чувства, чувства, «которым суждено было впоследствии владеть мной с такой силой. . .

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