Сочинение Бунин, Помню — долгий зимний вечер . Какую роль играет повторение слова «позабудь» в ласковых уговорах матери

Попробуйте рассказать о грустном зимнем вечере, который мама поэта так умело украсила воспоминаниями о теплом лете. Сохраните в рассказе те приемы, которые использовал поэт.

Рассказ может выглядеть таким образом:«Мама умела превратить зимний вечер в воспоминание о теплом летнем дне. Она помогла сыну вспомнить тихий шепот леса, полдневный летний зной, шум берез и то, как за лесом медленно и плавно ходят золотые волны ржи. Шепот зреющих колосьев и невнятный шум берез навевал сон, и мальчик засыпал».

Какие приемы помогают почувствовать контраст между зимой и летом, грустным настроением и подсказанной мамой мечтой?

Вспомним, какие контрастирующие образы возникают при чтении стихотворения:буря плачет, воет вьюга — тихий шепот леса, шумят березы;

долгий зимний вечер — полдневный летний зной.

Какую роль играет повторение слова «позабудь» в ласковых уговорах матери?

В ласковых уговорах матери слово «позабудь» звучит как желание перенестись в теплый мир лета и забыть о грустном и долгом зимнем вечере. Такую же роль играют слова: помню (в первой строфе) — вспомни (в четвертой строфе).

Какие картины можно было бы нарисовать, читая строки этого стихотворения?

Читая строки этого стихотворения, можно было бы создать цикл картин:

1) зимний вечер в комнате рядом с тускло освещающей комнату лампадой;

2) вид из окна, за которым — снег и метель;

3) лес в знойный летний день;

4) золотые волны ржи, которые медленно и плавно ходят рядом с лесом.

Что вы могли бы рассказать об отношениях матери и сына, прочитав это стихотворение?

Стихотворение познакомило нас с чудесными отношениями сына и матери. Мы ничего не знаем о событиях их жизни, но одно нам ясно: мать и сын не только понимают друг друга — они улавливают настроение и чувствуют любые сложности в жизни друг друга. Мы видим, как мать в состоянии уловить настроение сына и помочь ему.

Найдите рифмы в строках стихотворения. Все ли строки имеют рифмы?

Мы видим, что не все строки имеют рифмы. Рифмуются в стихотворении только вторая и четвертая строки каждой строфы. Большая часть рифм — неточные, и все же музыка стиха и волнует и баюкает.

Вспомните знакомые вам стихотворения Бунина. Какой из приемов, которыми он рисует мир окружающей природы, проявляется ярче всех других?

И. А. Бунин — мастер детали. В то же время цвет, звук, запахи и настроения так деликатно использованы в его строгих и музыкальных строках, что панорама окружающего мира оживает вокруг нас и несет нам остроту восприятия.

Как, например, нарисован «долгий зимний вечер»? «Полумрак и тишина».

Что помогает вспомнить о лете?

«. . . Вспомни, как шумят березы,

А за лесом, у межи,

Ходят медленно и плавно Золотые волны ржи!»

Напомним — это ведь слова матери, которая помогает сыну вспомнить лето.