Сочинение Бунт Раскольникова против мира зла и насилия.

Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» был создан в 1866 году. Это было время реформ, на смену старым «хозяевам жизни» стали приходить новые – буржуазные дельцы-предприниматели. И Достоевский, как писатель, тонко чувствовавший все изменения в обществе, в своем романе поднимает те злободневные для русского общества проблемы, которые волновали большинство: кто виноват в горе и бедах простых людей, что делать людям, которые не хотят принять эту жизнь.

Главным героем романа «Преступление и наказание» является Родион Раскольников. «Он был замечательно хорош собой, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен». Родион одет был бедно: «Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днём выходить в таких лохмотьях на улицу». Раскольников вынужден был бросить учёбу из-за того, что у него не хватало денег, из-за нервного и физического истощения. Жил он в небольшой каморке со старыми желтыми обоями, из мебели было три старых стула, стол и софа, которая занимала почти всю комнату. Раскольников был «задавлен бедностью», поэтому не мог заплатить хозяйке даже за такое нищее жилище. По этой причине он старался не показываться ей на глаза.

Раскольников понимает, что мир устроен не справедливо, и он его отвергает. Протест Раскольникова против несправедливого мира выливается в индивидуальный бунт. Он создаёт свою теорию, согласно которой люди делятся на две категории: «властные и люди обыкновенные». «Властелинов» очень мало в мире, это те, кто осуществляет прогресс общества, такие, как Наполеон. Их задачей является управление остальными людьми. Задача же «людей обыкновенных», по мнению героя, заключается в размножении и подчинение «властелинам». Ради какой- либо великой цели «властелины» могут жертвовать любыми средствами, в том числе и человеческой жизнью. Раскольников был сторонником этой теории, считал себя «властелином», но он хотел использовать свои возможности и свою власть ради того, что бы помочь бедным людям.

Для того чтобы проверить, к какой категории людей он принадлежит, Родион решается на убийство старухи-процентщицы. Проверка своей теории, которую он выдвинул, и была главной причиной преступления, а помощь «униженным и оскорбленным» была главой причиной преступления, а помощь «униженным и оскорблённым» была для него только моральным оправданием. Вторая причина - материальная. Раскольников знал, что старуха богата, но все её деньги пропадают зря. Он понимает, что на них можно спасти десятки жизней. И третья причина убийство – социальная. Ограбив старуху, он смог бы продолжать обучение в университете, жить в достатке.

В мире, в котором живёт Раскольников, нарушение нравственных норм стало делом обычным и, по его мнению, убийство человека не противоречит законам этого общества. Но в своих логических преступлениях он не учёл одного: если на путь насилия встаёт добрый человек, который не может быть равнодушен к чужой боли и страданиям, то неизбежно он приносит горе не только другим, но и самому себе. В своей теории Раскольников забыл о человеческих качествах: совести, стыда, страхе.

После совершения преступления Раскольников ощущает себя оторванным от окружающего мира, от близких ему людей. Его охватывал страх от мысли, что кто-то знает о его поступке, он боялся всего (вздрагивал от шороха в комнате, от окрика на улице). В нем заговорил разум, он понял, что не «властелин», а «тварь дрожащая». И познания, к которому Раскольников так стремился, обернулось для него страшным разочарованием. Герой вступает в жестокую борьбу, но не с внешним врагом, а с собственной совестью. В его сознании таиться надежда, что теория, выдвинутая им, все же оправдается, а в подсознании уже царит ужас и страх.

Но не только внутренний мир Раскольникова подталкивает его к мысли о неправильности идеи, а также и окружающие. Самую значительную роль в разочаровании этих расчетов Родион сыграла Соня Мармеладова.

Соня – жертва, и в то же время она воплощение сострадания, она никого не судит, только себя, всех жалеет, любит и помогает, чем может. Именно в разговорах с Соней Раскольников начинает сомневаться в своей теории. Ему хочется получить ответ на вопрос: можно ли жить, не обращая внимание на страдания и мучения других. Соня всей своей судьбой противостоит его жестокой и странной идеи. И когда Раскольников не выдерживает и открывается ей, эта теория Соню приводит в ужас, хотя она и горячо сочувствовала ему. Раскольников, страдая сам и заставляя страдать ее, все же надеется, что она предложит ему другой путь, а не явку с повинной.

Убийство повело между людьми и Раскольниковым непреодолимую черту: «мрачное ощущение мучительно, бесконечного уединение и отчуждения вдруг сознательно сказались в душе его. « Страдает он и оттого, что мать и сестра его, убийцу, любят. Лишь Соня помогает ему обрести смысл жизни, помогает очиститься духовно и нравственно и начать трудный и постепенный путь возвращения к людям.

Раскольников был сослан в Сибирь на каториз, но моральные муки Раскольникова были более суровым наказанием для него, нежели ссылка. Благодаря Соне он возвратился к настоящей жизни и Богу. Лишь в самом конце он понял, что «наступила жизнь».

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