Сочинение Бунт Родиона Раскольникова

В 1866 году Ф. М. Достоевский написал роман «Преступление и наказание». Это сложное произведение, поражающее философской глубиной поставленных в нем вопросов и психологичностью обрисовки характеров главных действующих лиц. Роман захватывает остротой социальных проблем и странностью повествования. В нем на первом плане находятся не уголовной преступление, а то наказание (нравственное и физическое), которое несет преступник. Не случайно из шести частей только первая часть романа посвящена описанию преступления, а все остальные и эпилог – наказанию за него.

В центре повествования находится образ Родиона Раскольникова, совершившего убийство «по совести». Сам по себе Раскольников не преступник. Он наделен многими положительными качествами: умом, добротой, отзывчивостью. Раскольников помогает отцу умершего товарища, отдает последние деньги на похороны Мармеладова. В нем немало добрых начал, но нужда, тяжелые жизненные обстоятельства доводят его до изнеможения. Родион перестал посещать университет, потому что ему нечем платить за обучение; ему приходится избегать хозяйку, т. к. накопился долг за комнату; он болен, голодает… И вокруг себя Раскольников видит нищету и бесправие. Действие романа развертывается в районе Сенной площади, где жили бедные чиновники, ремесленники, студенты. А совсем рядом находился Невский проспект с дорогими магазинами, шикарными дворцами, изысканными ресторанами. Раскольников видит, что общество устроено несправедливо: одни купаются в роскоши, а другие погибают от голода. Он хочет изменить мир. Но это сможет сделать только необыкновенный человек, способный «сломать, что надо, раз навсегда» и взять власть «над всею дрожащей тварью и над всем муравейником». «Свобода и власть, а главное – власть!. . . Вот цель!» - говорит Раскольников Соне Мармеладовой.

Под низким потолком комнаты в уме голодного человека зарождается чудовищная теория. Согласно этой теории, все люди делятся на два «разряда»: на людей обыкновенных, составляющих большинство и вынужденных подчиняться силе, и на людей необыкновенных, «властелинов судьбы» 0 таких, как Наполеон. Они способны навязать большинству свою волю, способны во имя прогресса или высокой идеи, не задумываясь, «перешагнуть через кровь». Раскольников хочет быть добрым властелином, защитником «униженных и оскорбленных», он поднимает бунт против несправедливого общественного устройства. Но его мучает вопрос: властелин ли он? «Тварь я дрожащая или право имею?» - спрашивает он себя. Чтобы получить ответ, раскольников задумывает убийство старухи-процентщицы. Это как бы эксперимент над собой: способен ли он, как властелин, перешагнуть через кровь? Конечно, герой находит «предлог» для убийства: ограбить богатую и никчемную старушонку и на ее деньги спасти от нищеты и гибели сотни молодых людей. Но тем не менее Раскольников всегда внутренне осознавал, что совершил убийство не по этой причине и не потому, что был голоден, и даже не во имя спасения сестры Дуни от брака с Лужиным, а для того, чтобы проверить себя.

Это преступление навсегда отгородило его от других людей. Раскольников чувствует себя убийцей, на его руках – кровь невинных жертв. Одно преступление неизбежно влечет за собой другое: убив старуху, Раскольников был вынужден убить ее сестру – «безвинную Лизавету». Достоевский убедительно доказывает, что ни одна цель, даже самая высокая и благородная, не может служить оправданием для преступных средств. Все счастье в мире не стоит единой слезинки ребенка. И понимание этого, в конце концов, приходит к Раскольникову.

Но раскаяние и осознание вины далось ему не сразу. Это произошло во многом благодаря спасительному влиянию Сони Мармеладовой. Именно ее доброта, вера в людей и в Бога помогли Раскольникову отказаться от своей бесчеловечной теории. Лишь на каторге произошел перелом в его душе, и началось постепенное возвращение к людям.

Только через веру в Бога, через раскаяние и самопожертвование могло, по мнению Достоевского, произойти воскрешение мертвой души Раскольникова и любого другого человека. Не индивидуалистический бунт, а красота и любовь спасут мир. .