Сочинение Бунт крестьян против несправедливости (По роману А.С.Пушкина "Дубровский")

В своем романе "Дубровский" А. С. Пушкин описал быт крепостных людей, самодурство помещиков. Он рассказывает о ссоре двух соседей-помещиков Троекурова и Дубровского. Дубровский — воспитанный, интеллигентный человек, который уважает прежде всего человека, а не его титулы и богатство, для него крепостные люди — это не рабы, не животные, а личности. Для Троекурова же крепостные люди не представляют никакой ценности, он с ними груб, своенравен, временами жесток.

Когда уездный суд вынес решение о переходе в собственность Троекурова крестьян Дубровского, естественно, что вся дворовая челядь Дубровского возмутилась. Люди знали о самоуправстве Троекурова и не хотели уходить от прежнего хозяина. Дубровский остановил своих людей, когда те хотели расправиться с приказными, привезшими решение из уездного суда. Крестьяне послушались хозяина, но некоторые из них не смирились, они понимали, что решение будет исполнено и в их силах изменить свою судьбу.

Ночью молодой барин Владимир Дубровский поджег свой дом, в нем тоже назрел бунт, и крестьяне его поддержали. Дом со спящими приказчиками горел, а на крыше сарая металась кошка. Кузнец Архип, один из самых отважных бунтарей, рискуя жизнью, спас животное. Почему же так сочетается в людях жестокость и мягкосердечие? Я думаю потому, что человек выражает протест против насилия, несправедливости, зла и, когда гуманные доводы не приводят к положительному результату, понимает, что без холодной и расчетливой борьбы ему не победить. А невинных, слабых, забитых, если ты сильнее, нужно защищать. Поэтому те, у кого было сильно развито чувство свободы и справедливости, ушли с Дубровским в лес.

После пожара в окрестностях появилась группа разбойников, которая грабила и сжигала помещичьи дома. Во главе этой шайки стоял Дубровский. Те, кто хотел свободы, получал ее, те, кто хотел бороться за свои права, становился лесным разбойником. .