Сочинение Бунтующее сердце (образ Базарова) (по роману «Отцы и дети» Тургенева)

Многие критики отзывались о Базарове как о человеке-роботе, лишённом всяких чувств и человечности. Например, так думал М. Антонович: «…это не человек, а какое-то ужасное существо, просто дьявол, или, выражаясь более поэтически, асмодей. Он систематически ненавидит и преследует всех, начиная от добрых родителей… и оканчивая лягушками, которых он режет с беспощадной жестокостью…». Я с ним не согласен; на мой взгляд, у него просто очень сильный характер, он честный и правдивый, законченный демократ; однажды заложенное в его мораль Богом убеждение очень трудно было выбить оттуда.

Он пришёл на смену Чацким, Онегиным и Печориным, многое унаследовав от них, но добавив к теории практику (ибо когда-то это надо было сделать), что в корне отделяет его от них, он – деятель, естествоиспытатель (единственный, кто работал в Марьине), пересматривающий мир и делающий выводы. Начинает он при этом с нуля и не пользуясь кусочками других лестниц (не принимая чужих суждений на веру): автор даёт читателю чёткое представление о простоте натуры и происхождения героя: «Мой дед землю пахал», – с гордостью говорит Базаров; когда он знакомится с Николаем Петровичем, он не сразу подаёт ему свою «обнажённую красную руку», лицо его «выражает самоуверенность и ум». Всё это говорит о человеке из низших сословий, умном и целеустремлённом, у которого «страстное и бунтующее сердце», но не как не об «ужасном существе», «дьяволе», «асмодее». У Базарова есть в душе чувства, это видно с самого начала романа, но он их тщательно скрывает; очень резкий и самоуверенный в своих высказываниях и поступках, Евгений Васильевич на самом деле имеет много слабостей и комплексов, у него ранимое и тревожное сердце, которое, несмотря на свою ранимость и тревожность, полно энергии и хочет действовать. За это его и невзлюбил Павел Петрович, который «раскис из-за женщины», лишился на всю жизнь жизненной энергии и фактически превратился в мертвеца. Он пришёл к выводу, что человек рождён для действия, а не для пустых размышлений: его раздражают «красивые речи», он хочет переделать общество: «Исправьте общество, болезни не будет», считает, что человек должен быть настолько активным, чтобы сам себя воспитать, что природа нужна только для деятельности человека, что она «не храм, а мастерская», что любовь – физическое явление, искусство – пустое развлечение, не приводящее ни к каким действенным последствиям. Отчасти он в своих суждениях прав, но только отчасти, только на половину, потому что существует и вторая половина: любовь не только пустое влечение, но и высокое чувство, природа не только мастерская, но и храм – слишком уж он резок и категоричен в своих суждениях и не обдумывает их до конца.

Но, как я уже говорил, герой не человек-робот, а живой, наделённый универсальным интеллектом, как и все люди, и поэтому имеет право на ошибки. Понять свои ошибки ему впервые помогает Одинцова – единственный человек, которого он уважает, – а сделать новые – Павел Петрович, но, слава Богу, со временем он начинает меньше с ним общаться. Одинцова вообще переворачивает жизнь Базарова: он становится менее отъявленным эгоистом, начинает лучше понимать свои ошибки, понимает кто такой человек, и то, что он и есть тот самый человек. Под конец романа он совсем отходит от нигилизма, в нём просыпается любовь, романтизм, он начинает задаваться такими вопросами, которыми раньше ни за что бы не задался: «Нужен ли я России?», что радует читателя тем, что он пришёл в норму, прозрел и умирает с чистой душой. .