Сочинение «Бунтующее сердце» (образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»).

Утро. Первый луч солнца касается занавесок, затем закрытых глаз. Пробуждение. Сон её не покинул тела, и потому рождается мечта. Как последний отголосок прекрасного сна, дающий покой уже в реальности. Но вот мы уж совсем просыпаемся… и видим. Что от мечты нашей нет и следа, реальность сурова. Со вздохом встаём, и начинаем новый день. Грустно. А так хотелось… Но не все грустят, что их мечтам не суждено сбыться. Некоторые твёрдо верят, что они сбудутся. Кто-то остаётся в них, отгораживаясь от суровой реальности. Кто-то всю жизнь пытается воплотить их в жизнь. Но есть те, что разочаровываются в своих снах. Пытаются от них избавиться, страдают от них. И получаются несчастные, но ужасные люди, отрицающие романтику. Ярким примером такого человека является базаров – герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

Для начала коротко познакомимся с этим героем. Евгений Васильевич Базаров – сын бедного уездного лекаря. Автор ничего не говорит нам о студенческой жизни Базарова. Но понятно. Что всего он добился сам – он смог добиться сам. Естественные науки – главный предмет его жизни. Они же и сделали его суровым, волевым, но и недоверчивым к опыту другим. Наука всегда придерживалась принципа «доверяй, но проверяй», ибо всё в науке нужно доказывать. Одних ощущений ей мало. Как истинному сыну науки Базарову тоже их стало мало. Он доверял лишь органам чувств, и то только тем проявлениям, которые он мог объяснить: «Я придерживаюсь отрицательного направления, - говорит он, - в силу ощущений. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в сиу ощущения – это всё едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет. Да и я в другой раз тебе этого не скажу». Наслаждение искусством во всех его проявлениях, красивым закатом, высоким чувством любви он равняет с наслаждением сытным обедом. Всё. Чем восхищается человечество, что любо и мило ля Базарова – «романтизм», что ничуть не лучше чем «вздор» (в его лексиконе это синонимы. ) Но что породило в нём такие чувства? Расчет. Расчетливость родилась в нём с нуждой. Ведь было время. Когда он остро нуждался в удовлетворении элементарных физических потребностей. На это он и делал упор, оставляя мечты позади. Потом, когда он решил эти проблемы… вернуть мечты не получилось. И потому он работал неутомимо, повинуясь влечению и вкусу, рассчитывая каждый ход. Почему он не убивал. Не грабил, когда остро нуждался? Он слишком умён для этого – ему это просто было не выгодно. Ведь честным быть выгоднее.

Честность, расчетливость усугублялась ещё и непоколебимой уверенностью в себе. Очень точно сказал о нём Д. И.

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