Сочинение «Бунтующее сердце» (образ Евгения Базарова)

Евгений Базаров, главный герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», стоит в ряду лучших героев русской литературы. В то же время, его можно причислить к «лишним» людям, не сумевшим реализовать свои возможности и свой богатый потенциал. Здесь - трагедия этого человека, направившего свои могучие силы не в то русло, выбравшего не тот путь.

Евгений Базаров – представитель нового, молодого, поколения в романе. Он – олицетворение тех изменений, что происходили в обществе 60-ых годов 19 века. Базаров – разночинец. Таким, «неблагородным», происхождением своего героя писатель показывает, что на первое место в обществе выдвигаются разночинцы и другие люди недворянского рода. Аристократы отходят на второй план во всех отношениях: социальных, философских, культурных, бытовых.

Базаров небогат, он сам зарабатывает на свое образование. Герой изучает естественные науки и вскоре станет талантливым доктором. Мы видим, что эта профессия увлекает Базарова. Он готов трудиться, чтобы добиваться результатов, то есть помогать людям, улучшать их жизнь.

Уже сама внешность Базарова, его манера держаться говорят о большом уме героя, его уверенности в себе: «оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум».

Попав в «благородное семейство» Кирсановых, Евгений Базаров шокирует «отцов» своими взглядами. Оказывается, друг их Аркаши - нигилист. Что же это значит? «Нигилист - это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип». И действительно, Базаров отрицает все, что было накоплено до него предшествующими поколениями. Особенно его сердце «бунтует» против всего нематериального: искусства, любви, дружбы, души, наконец. Все это Базаров считает выдумками неприспособленных к делу аристократов, фантазиями слабых людей. Герой так говорит Павлу Петровичу: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта».

Целью своей жизни Евгений Базаров видит лишь одно разрушение. Он считает, что цель его поколения – расчистить место. Герой стремится освободить жизнь от всего, накопленного аристократией. Евгений Базаров думает, что все это совершенно не нужно главному участнику истории – народу. Ради него герой и совершает все свои деяния.

Базаров уверен, что его поколение должно разрушать. Строить же что-то новое будут другие, поколения детей и внуков.

На все этот герой смотрит с рациональной и материальной точки зрения. В его жизни нет места ни малейшему чувству. Даже любовь Базаров считает лишь простой физиологией, влечением тел и не более того. От взглядов этого героя так и веет холодом и смертью.

Тургенев ни в коем случае не был согласен с философией своего героя. Чтобы развенчать мировоззрение Базарова, автор проводит его через испытания. Постепенно становится ясно, что их герой не выдерживает. Таким образом, взгляды Базарова, его основа, жизненный стержень, рушатся. В финале романа герой погибает, доказывая еще раз неправильность своей теории.

Самым большим и самым важным испытанием в жизни Базарова стала любовь. Он, отрицавший это чувство и презиравший людей, которые его испытывали, влюбился сам. Влюбился сильно, страстно, со всей мощью, на которую была способна его натура. Любовь к Одинцовой заставила Евгения Васильевича пересмотреть свои взгляды, прежде всего, на самого себя. Так значит, любовь существует? Больше того, ей подвержены все люди и даже такие выдающиеся, как Базаров?

Герой причислял себя к способным и сильным людям, в чем-то даже необыкновенным. Он думал, что он-то уж сможет контролировать ситуацию и все подчинять доводам разума. Но не тут-то было. Встреча с Анной Сергеевной Одинцовой вмиг все перевернула.

Герой испытывает к ней смешанное чувство. С одной стороны, это сильная любовь, а с другой – злоба и даже ненависть: «Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая - страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей.

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