Сочинение Бунтующий герой в поэме В.В. Маяковского «Облако в штанах»

Большинство стихов Владимира Маяковского содержат в себе сатирическое и бунтарское начало. Он высмеивает мещан, бюрократов, толпу, обывателей, он выступает на стороне сильных, бесстрашных людей, готовых до последнего вздоха защищать свои идеи. Несомненно, Маяковский и сам был таким: смелый, энергичный, вдохновляющий, желающий обрести при жизни «идеальное» будущее. И он не только хотел, но и делал все возможное для достижения совей цели. Как и любая сильная личность, Маяковский был одинок и недопонят, он сам всегда противостоял обществу. Все эти мысли - об одиночестве, о бунтарстве и многом другом выражены в дореволюционной поэме «Облако в штанах».

Для того, чтобы понять, против чего восстает герой, мы должны разгадать, что это за человек. С начальных строк мы понимаем, что он молод:

У меня в душе ни одного седого волоса,

и старческой нежности нет в ней!

Мир огромив мощью голоса,

иду – красивый,

двадцатидвухлетний.

Герой влюблен в некую Марию, которую он дожидается почти половину первой части. Любовь эта – самая настоящая страсть. Герой «прекрасно болен», «у него пожар сердца». Великолепная картина пожара создается реализованной метафорой. Тушить горящее сердце героя приезжают пожарные.

Блестящие!

В касках!

Нельзя сапожища!

Скажите пожарным:

на сердце горящее лезут в ласках.

Из второй части поэмы мы понимаем, что герой – поэт. Основное противопоставление всего произведения – поэт и толпа. С такой позиции становится понятна первая строфа:

Вашу мысль,

мечтающую на размягченном мозгу,

как выжиревший лакей на засаленной кушетке,

буду дразнить об окровавленный сердца лоскут,

досыта изыздеваюсь, нахальный и едкий.

Автор говорит о конфликте поэзии и окружающего мира. Желание творцов петь про барышню, «и любовь, и цветочек под росами» не соответствует требованию сегодняшнего дня. Лирический герой отвергает все псевдоромантическое и возвышенное и выбирает участь стать певцом «каторжан города-лепрозория», которые, по его мнению, чище «венецианского лазорья, / морями и солнцами омытого сразу!» Именно здесь, в этом пошлом страшном мире, где давка «выхаркивается» на площадь, а улица кричит: «Идемте жрать!», живут истинные хозяева жизни. Те, кто держит «в своей пятерне / миров приводные ремни!»

Тринадцатым апостолом называет себя лирический герой. Его бунт направлен, в первую очередь, против людей, не желающих видеть истинное положение вещей, мечтающих закрыть глаза и не видеть грязи окружающего мира. Особое негодование вызывают у героя люди искусства. Казалось бы, именно они должны стремиться к освещению всех событий в истинном свете, а не к побегу от реальности в башню из слоновой кости.

Надо сказать, что позиция героя и автора чрезвычайно резка. Только взрыв, эпатаж могут сотрясти погрязшее в бездействии общество – вот мнение лирического героя. Отсюда желание даже пойти на то, чтобы выкрикнуть перед своей казнью: «Пейте какао Ван-Гутена», лишь бы не бездействовать.

Едким нападкам героя подвергается поэт Игорь Северянин.

Как вы смеете называться поэтом

и, серенький, чирикать, как перепел!

Сегодня

надо

кастетом

кроиться миру в черепе!

Художники, не ставшие с лирическим героем, ему ненавистны. Он называет их голодненькими, потненькими, покорненькими. Всячески унижает, издевается и смеется над ними.

Конечно, невозможно не заметить некоего максимализма в суждениях лирического героя. Именно для этого во второй строфе произведения он сразу оправдался – я молодой.

Предчувствие грядущей революции сквозит через весь текст поэмы. Ощущение могучести и силы, презрение к слабым, старым и консервативным свойственно молодости. Но именно такая могучая сила может сдвигать миры, изменять строй, совершать революции. К сожалению, во всем есть оборотная сторона медали. «Если бы молодость знала, если бы старость могла» – гласит русская поговорка. Энергия молодости должна быть подкреплена мудростью и верой. Рубить с плеча не всегда бывает полезно и верно. Ведь, размахнувшись, можно срубить и сук, на котором сидишь.

Поэма «Облако в штанах» позволяет нам сегодня почувствовать атмосферу предреволюционных лет, проникнуться тем особым пониманием жизни, которое было свойственно только Маяковскому. .