Бурлюк Д.Д. - Вариант 1

Бурлюк Давид Давидович (1882 – 1967)



Бурлюк Давид Давидович — поэт, теоретик футуризма, прозаик, художник. Родился на хуторе Семиротовщина Харьковской губернии. Отец — выходец из "купцов-козаков" — с 1885 г. , продав хутор, занимал должность управляющего в ряде имений Харьковской, Курской, Тверской, Московской, Херсонской губерний. Мать — урождённая Л. И. Михневич — сестра фельетониста В. И. Михневича. Младшие братья — Владимир и Николай — стали художниками, одновременно печатали стихи в футуристических изданиях.



Так как семья часто переезжала, Давид учился в гимназиях г. Сумы, Тамбова, Твери. В 1892 г. увлёкся живописью под влиянием художника К. Первухина, брата домашней учительницы Бурлюков. Первое стихотворение Бурлюк датирует 1897 г.



В 1898 г. поступил в Казанское художественное училище, в 1899 г. перевёлся в Одесское художественное училище, однако в 1901 г. вернулся в Казань.



Писательский дебют состоялся в херсонской газете "Юг" (первая публикация — 2 февраля 1899 г. ). С 1902 по 1905 г. учился живописи (Мюнхенская Королевская академия искусств — у профессора Вилли Дица; парижская мастерская "Эколь де Базар" — у художника Кормона). В Париже познакомился с К. Бальмонтом, Б. Борисовым-Мусатовым, М. Волошиным, Е. Кругликовой. В 1904 г. принял участие в художественной выставке в Херсоне, где познакомился с Вс. Мейерхольдом.



В 1907 г. семья в очередной раз переезжает. На этот раз — в Чернодолинное имение гр. А. Мордвинова, где отец занял должность управляющего. В этом же году Бурлюк впервые принял участие в московской выставке "Стефанос". С этого времени систематически участвовал в выставках в Москве, Петербурге, провинции и за границей.



В 1909 г. вновь поступил и окончил Одесское художественное училище. В 1910 г. поступил в Московское художественное училище живописи и ваяния. В 1909 – 1910 гг. Бурлюк выступил в роли организатора группы "будетян", объединявшей молодых поэтов и художников, отрицающих каноны символистской эстетики.



"Будетяне" искали новые пути развития искусства и поэзии, ориентируясь на художественный опыт французских "проклятых" поэтов (Рэмбо, Бодлера, Лафорга). Группа именовала себя также "Гилея" (древнегреческое название Таврической губернии, где жила семья Бурлюков), а несколько позднее, под влиянием критики, — футуристами.



Первый сборник группы — "Садок судей" (1910), при участии Давида, Николая и Владимира Бурлюков, Е. Гуро, В. Каменского, В.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--